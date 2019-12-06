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У лікарні помер волонтер, якого побили у Бахмуті

Новини » Надзвичайні події     06.12.2019 - 12:55
У лікарні помер волонтер, якого побили у Бахмуті
Фото: Артем Мірошниченко (facebook /mirartem)

Мірошниченка побили ввечері 29 листопада

Активіст та волонтер з Бахмута Артем Мірошниченко помер у лікарні після побиття, яке сталося ввечері 29 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави правління Центру прав людини Тетяни Печончик у Facebook.

За словами Печончик, постраждалий волонтер помер у лікарні не приходячи до свідомості. Весь час Мірошниченко знаходився у комі. Вона додала, що активіст помер після нападу двох підлітків, який стався 29 листопада.

"Поліція встановила, що нападників було двоє. Одному 16 років, раніше несудимий, а другому 17 років, судимий за пограбування в минулому році. За даними поліції, 16-річний "безпричинно" напав на Артема, побив і кинув головою об плиту. Інший просто спостерігав. Обоє нападників були п'яні" , - розповіла вона.

Печончик заначила, що брат загиблого - Сергій Мірошніченко, не вірить у версію поліції про те, що напад був випадковим та вважає, що побиття було спланованим та через громадянську позицію Артема.

У лікарні помер волонтер, якого побили у Бахмуті

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бахмуті напали на 36-річного волонтера та активіста Артем Мірошниченко. Волонтер був госпіталізований у важкому стані та знаходився у комі. Також було відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження та затримала підозрюваних у побитті Мірошниченка.

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