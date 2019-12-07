Погиб за украинский язык: новые детали убийства волонтера в Бахмуте (видео)

Артем Мирошниченко (фото: facebook.com)

Волонтер Артем Мирошниченко погиб от рук подростков в Донецкой области

Волонтер Артем Мирошниченко умер 6 декабря в больнице Бахмута Донецкой области после жестокого избиения. На 37-летнего волонтера 29 ноября напали двое подростков, 16-ти и 17-ти лет. После избиения Мирошниченко впал в кому и так и не пришел в сознание. О подробностях трагедии говорится в сюжете ТСН.

По версии следствия, на волонтера напали недалеко от дома. Его встретили двое подростков, один из них занимается боями без правил. Оба были в состоянии алкогольного опьянения.

Когда от избиений Артем потерял сознание, его оттянули на обочину и бросили головой о тротуарную плитку. Полиция на следующий день установила и задержала подозреваемых.

Известно, что избивал волонтера 16-летний подросток. Он находится под домашним арестом, а второй на свободе, относительно него продолжается расследование.

Правоохранители говорят, что подростки "отрабатывали удары". Но брат погибшего и многие его знакомые уверены, что волонтер погиб за то, что ответил на украинском языке.

Убийство волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте (фото: facebook.com/mark.spirin)

Кроме того, стало известно, что один из подростков на суде требовал переводчика с украинского на русский.

16-летнему подростку, который был главным нападавшим на волонтера грозит от 7 до 10 лет по ч. 2 ст. 121 (Умышленное телесное повреждение, повлекшее смерть).

Убийство волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте (видео: YouTube/ТСН)