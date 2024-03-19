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Поэзия Лины Костенко вечна. Как современные звезды декламируют стихи живой легенды (видео)

Лина Костенко (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Лина Костенко - это живая легенда украинской поэзии, чьи стихи и сегодня покоряют сердца своей силой, мощными смыслами и человечностью. Многие современные артисты годами декламируют стихи Лины Васильевны.

РБК-Украина (проект Styler) сделало собственную подборку со стихами Лины Костенко в исполнении украинских артистов, которые достойны вашего внимания.

Даша Трегубова

У украинской актрисы есть собственный проект "#дашачитает", который показывает, насколько важно нам знать свою культуру.

"В "#дашачитает" я уже семь лет популяризирую современную украинскую поэзию. Хочу, чтобы голоса наших современников звучали громко, а их творчество получало признание не когда-то, а сейчас", - рассказала для РБК-Украина (проект Styler) Даша Трегубова.

В своем проекте артистка неоднократно читала стихи легендарной Лины Костенко, например:  "Спини мене", "Коли я буду навіть сивою", "Не треба класти руку на плече". 

Даша имеет свою подачу, эмоциональную, сильную и неповторимую, в частности, как и стихи Лины Васильевны. И выбирает их актриса не просто так.

"Лина Костенко - это особый случай. Она уже стала классиком и безусловной любовью украинцев. Ее поэзия затрагивает каждого и говорит о том, что близко всем нам", - эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) прокомментировала свой выбор Дария.

 

 

 

Наталья Денисенко

Еще у одной украинской актрисы есть проект "Наталка читалка", где дает новое звучание известным стихам украинских поэтов. Поэзия Лины Костенко и для Наталки особенная, поэтому ее выбор пал на такие стихи как:  "І все на світі треба пережити", "Світлий сонет".

 

 

Ада Роговцева

Народная артистка Украины и обладательница звания героя Украины Ада Роговцева также присоединилась к декламированию стихов Лины Васильевны. Актриса выбрала стихотворение "У нас вже підриваються на мінах" и исполнила его в своей уникальной манере.

 

Дмитрий Музыка

Молодой украинский актер кино и озвучки Дмитрий Музыка делает современную интерпретацию стихов украинских поэтов и творчества Лины Костенко, он уделяет особое внимание. Для своих видео в соцсети Дмитрий делает интересные подводки, а затем читает стихи Костенко, и это выглядит очень интересно.

 

Тарас Тополя

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя прочитал особое стихотворение Костенко  "Мій перший вірш написаний в окопі" вместе с маленькой девочкой на фоне разбитой техники.

 

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