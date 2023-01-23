Украинский военный прочитал стихотворение Лины Костенко и показал "крылья" ВСУ: трогательное видео

Украинский боец на фронте зачитал стихотворение известной украинской писательницы Лины Костенко "Крила". Также военный показал, что помогает уничтожать кафиров на поле боя.

На ролике видно, что боец, который сейчас находится на фронте, зачитал стихотворение Лины Костенко. В конце он показал свои "крылья", помогающие ему на поле боя прогонять российских оккупантов из Украины.

"А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має. А крила має" - сказал он.

Отметим, что стихотворение "Крила" Лина Костенко написала в 1958 году, находясь в Польше. В нем говорится, что духовно богатый человек может сделать все. Поэтому нужно жить, верить и приближать победу ВСУ.