Украинский военный прочитал стихотворение Лины Костенко и показал "крылья" ВСУ: трогательное видео
Украинский боец на фронте зачитал стихотворение известной украинской писательницы Лины Костенко "Крила". Также военный показал, что помогает уничтожать кафиров на поле боя.
Видео появилось на странице "Верю в ВСУ" в Facebook.
На ролике видно, что боец, который сейчас находится на фронте, зачитал стихотворение Лины Костенко. В конце он показал свои "крылья", помогающие ему на поле боя прогонять российских оккупантов из Украины.
"А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має. А крила має" - сказал он.
Отметим, что стихотворение "Крила" Лина Костенко написала в 1958 году, находясь в Польше. В нем говорится, что духовно богатый человек может сделать все. Поэтому нужно жить, верить и приближать победу ВСУ.
Ранее украинские защитники показывали, во что одевается армия России.
Также военный спел трогательную колыбельную для сына, пока малыш спал на гитаре.