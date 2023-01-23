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Украинский военный прочитал стихотворение Лины Костенко и показал "крылья" ВСУ: трогательное видео

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Понедельник 23 января 2023 14:17
Украинский военный прочитал стихотворение Лины Костенко и показал "крылья" ВСУ: трогательное видео Боец зачитал стихотворение Лины Костенко (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский боец на фронте зачитал стихотворение известной украинской писательницы Лины Костенко "Крила". Также военный показал, что помогает уничтожать кафиров на поле боя.

Видео появилось на странице "Верю в ВСУ" в Facebook.

На ролике видно, что боец, который сейчас находится на фронте, зачитал стихотворение Лины Костенко. В конце он показал свои "крылья", помогающие ему на поле боя прогонять российских оккупантов из Украины.

"А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має. А крила має" - сказал он.

Отметим, что стихотворение "Крила" Лина Костенко написала в 1958 году, находясь в Польше. В нем говорится, что духовно богатый человек может сделать все. Поэтому нужно жить, верить и приближать победу ВСУ.

Ранее украинские защитники показывали, во что одевается армия России.

Также военный спел трогательную колыбельную для сына, пока малыш спал на гитаре.

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військовий стих Лина Костенко