У поїзді Рахів-Харків знайшли валізу, набиту доларами: хто її власник?

На днях у вагоні потяга Рахів-Харків пасажир у валізі перевозив 19 тисяч доларів і забув його забрати, коли виходив. Валізу виявив провідник, який повернув її розгубленому власнику.

Про це розповів керівник з комунікацій та клієнтського маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

"Буквально вчора провідник поїзда Рахів-Харків знайшов і повернув пасажиру забуту у вагоні валізу з 19 тисячами доларів, а це могла б бути рекордна виручка за продаж чаю", - написав він.

Користувачі мережі почали жартувати, мовляв, якби провідник тільки знав, що знаходиться в валізі. Одна жінка попросила повернути їй 800 євро, які у неї вкрали разом з гаманцем.

Нещодавно стали відомі зарплати працівників Укрзалізниці. За даними компанії, станом на листопад 2020 року середньомісячна заробітна плата серед робочих професій Укрзалізниці склала 11 681 гривню.

При цьому найбільше заробляє машиніст локомотива - в середньому 19 318 гривень, мостові та тунельні майстри - 17 612 гривень, дорожні майстри - 16 303 гривень, помічник машиніста - 13 603 гривень, монтери колії на поточному утриманні залізничних шляхів - 12 011 гривень, електромонтери тягових підстанцій - 10 098 гривень.

Раніше Укрзалізниця показала нові вагони з роздільним кондиціонуванням та іншими зручностями.