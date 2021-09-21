У поїздах УЗ можуть з‘явитися несподівані нововведення: про що йде мова

Нічні поїзди "Укрзалізниці" можуть обладнати місцями для перевезення велосипедів. Зокрема, такий варіант ще вивчається.

Про це на залізничній виставці TRAKO 2021 Гданську повідомив керівник "Пасажирської компанії" АТ УЗ Олександр Перцовський, пише ЦТС .

За його словами, компанія активно йде назустріч велосипедистам. Тому у всіх електропоїздах під час капітальних ремонтів буде встановлено стійки для велосипедів.

"Зараз візьмемо ідею в поїздах в неробочому тамбурі спробувати зробити кріплення для велосипедів. У вагонах далекого прямування", - розповів він.

Окрім того, Перцовський каже, що на залізничних станціях під час ремонтів будуть обладнувати велопарковки. Зокрема, на станції Васильковій буде обладнаний велосипедний майданчик.

Він додав, що для проєкту City Express біля ж/д станцій будуть створювати паркінги й велосипедні стоянки.