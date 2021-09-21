В поездах УЗ могут появиться неожиданные нововведения: о чем идет речь

Ночные поезда "Укрзализныци" могут оборудовать местами для перевозки велосипедов. В частности, такой вариант еще изучается.

Об этом на железнодорожной выставке TRAKO 2021 Гданьске сообщил руководитель "Пассажирской компании" АО УЗ Александр Перцовский, пишет ЦТС .

По его словам, компания активно идет навстречу велосипедистам. Поэтому во всех электропоездах во время капитальных ремонтов будут установлены стойки для велосипедов.

"Сейчас возьмем идею в поездах в нерабочем тамбуре попробовать сделать крепление для велосипедов. В вагонах дальнего следования", - рассказал он.

Кроме того, Перцовский говорит, что на железнодорожных станциях во время ремонтов будут оборудовать велопарковки. В частности, на станции Васильковой будет оборудована велосипедная площадка.

Он добавил, что для проекта City Express возле ж/д станций будут создавать паркинги и велосипедные стоянки.