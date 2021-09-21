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В поездах УЗ могут появиться неожиданные нововведения: о чем идет речь

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Вторник 21 сентября 2021 20:41
В поездах УЗ могут появиться неожиданные нововведения: о чем идет речь В поездах появятся места для велосипедов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Ночные поезда "Укрзализныци" могут оборудовать местами для перевозки велосипедов. В частности, такой вариант еще изучается.

Об этом на железнодорожной выставке TRAKO 2021 Гданьске сообщил руководитель "Пассажирской компании" АО УЗ Александр Перцовский, пишет ЦТС.

По его словам, компания активно идет навстречу велосипедистам. Поэтому во всех электропоездах во время капитальных ремонтов будут установлены стойки для велосипедов.

"Сейчас возьмем идею в поездах в нерабочем тамбуре попробовать сделать крепление для велосипедов. В вагонах дальнего следования", - рассказал он.

Кроме того, Перцовский говорит, что на железнодорожных станциях во время ремонтов будут оборудовать велопарковки. В частности, на станции Васильковой будет оборудована велосипедная площадка.

Он добавил, что для проекта City Express возле ж/д станций будут создавать паркинги и велосипедные стоянки.

Ранее мы сообщали, что пассажир разнес "комфорт" в вагонах Укрзализныци. В поезде, который ехал из Херсона во Львов, были ужасные условия в вагоне. В частности, он говорит, что вагон старый и очень грязный.

Также мы писали, что в сети высмеяли "креатив" работников Укрзалізниці.

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Укрзализныця
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