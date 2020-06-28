Лікувальний курорт прямо в квартирі: як безпечно і бюджетно оздоровитися

Як оздоровитися, не виходячи з дому (фото: canva.com)

Отримати все корисне від літа можна, не вирушаючи на море

У зв'язку з карантинними обмеженнями доступ до улюблених курортів обмежений. Пляжний сезон в Україні відкрився необгрунтовано високими цінами для відпочиваючих, крім того, дістатися до морських узбереж стало справжнім квестом через істотне скорочення кількості поїздів далекого сполучення. Як в умовах карантину оздоровитися, не відвідуючи курорти, - читайте в нашій статті.

Щоб створити справжній оздоровчий курорт в стінах свого будинку, необхідно дотримуватися наступних простих порад, які можуть бути актуальні не тільки для літнього періоду, але допомагати вам підтримувати хороший стан здоров'я у всі цикли року.

Повітря. Цілющий ефект морського повітря і частинок солі, що містяться в ньому, був підтверджений науковими дослідженнями. Тепер цілюще морське повітря зможуть замінити аерозолі. Препарат продається в ампулах, вдихати його можна через спеціальний мундштук або маску. Досягти бажаного ефекту можна, роблячи інгаляції з повареною сіллю. Також доведену ефективність мають соляні лампи, які можна використовувати круглий рік. Вони ж стануть прекрасним доповненням декору вашої кімнати. Крім соляних ламп, в залежності від потреб кожної конкретної людини, для оздоровлення можна користуватися ароматичними лампами. Випаровування корисних аромамасел володіють лікувальними властивостями не тільки для дихальних шляхів, але для психіки та навіть шкіри. В останні роки популярність знаходять й іонізатори/зволожувачі повітря. Ванни з морською сіллю. Ця процедура, що зарекомендувала себе як прекрасний косметичний засіб, допомагає в боротьбі з різними захворюваннями, поєднуючи в собі пасивну інгаляцію і проникнення корисних елементів через шкіру. Фрукти й овочі. Літо – період дозрівання безлічі різних ягід, фруктів, овочів, що мають різний склад вітамінів і мікроелементів. Додавши на 200 грамів більше на добу свіжої рослинної їжі, можна суттєво покращити не лише здоров'я, але і скинути вагу. Перед змінами в харчуванні краще проконсультуватися з лікарем. Мінеральна вода. Зовсім не обов'язково їхати до джерел, щоб купити мінеральну воду, зараз вона доступна практично в будь-яких супермаркетах. Замість простої води пропийте курс лікувальної, однак попередньо проконсультуйтеся з лікарем. Спорт. Фізичні навантаження корисні не тільки для фізичного, але і ментального здоров'я людини. Навіть при наявності фізичних обмежень повна відмова від активності тягне за собою появу безлічі захворювань.

Головний порада медиків – уважність до свого раціону, режиму сну і гігієни.

Нагадаємо, що ціни на відпочинок в Україні почали знижуватися.

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Автор: Киселева Анна