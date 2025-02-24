Подвиги под градусом. 7 невозможных вещей, которые люди сделали навеселе

Застрял в фотостенде

День рождения - прекрасная возможность для веселья, особенно если праздновать его в Дублине. Англичанин Дэнни Мелоди решил сделать памятное фото, засунув голову в вырез фотостенда с лепреконом. Однако, к своему несчастью, он не смог вытянуть голову обратно.

Его друзья вместо помощи начали снимать видео и выложили его на YouTube. Парень сам признался, что на момент инцидента был достаточно пьян и не чувствовал стыда, но просматривая видео, ему стало неловко.

Продал собственное авто ради алкоголя

В Новой Зеландии мужчина из города Роторуа решил продолжить свою пьянку любой ценой. Закончив деньги, он продал собственный автомобиль незнакомцу за 800 долларов, чтобы купить еще алкоголя.

Проснувшись на следующий день, он совершенно забыл о сделке и подал заявление в полицию об угоне авто. Только благодаря честному покупателю, который заподозрил неладное и проверил машину, ситуацию удалось урегулировать. Авто вернули владельцу, но этот случай стал примером, как алкоголь способен затмить здравый смысл.

Забыл завершить ограбление

Во французском городе Прованс вор, пробравшись в дом, не смог устоять перед бутылкой шампанского. Вместо того чтобы быстро завершить дело, он решил выпить и расслабиться. Когда хозяева вернулись домой, они заметили закрытые жалюзи и вызвали полицию.

Правоохранители нашли вора, который сидел перед телевизором, наслаждаясь напитком. Его задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вряд ли он когда-нибудь забудет это неудачное преступление.

Покорил гору

Эстонец Павел во время отдыха на горнолыжном курорте Червиния в Альпах после вечеринки решил вернуться в отель пешком. Однако вместо дороги он выбрал лыжный спуск, который вел вверх к горе Вентина.

Будучи сильно навеселе, он прошел 2400 метров вверх, пока не нашел ресторан "Иглу", где заснул на скамейке. Его обнаружили только утром. Хотя это звучит абсурдно, но покорение такой высоты в нетрезвом состоянии - своеобразный рекорд.

В нетрезвом состоянии чего только не сделаешь, но потом пожалеешь (фото: Freepik.com)

Вообразил себя путешественником во времени

В городе Каспер, Вайоминг, полиция задержала мужчину по имени Брайант Джонсон за нарушение общественного порядка. Он заявил, что прибыл из 2048 года, чтобы предупредить людей о нападении инопланетян.

По его словам, именно пришельцы "заправили" его алкоголем и отправили назад во времени. Мужчина настаивал на встрече с "президентом города", чтобы донести важную информацию. Тест на алкоголь показал уровень 0,136 промилле, что объясняет его "путешествие во времени".

Укусила автомобиль

В 2014 году жительница Уэльса, Риан Джереми, после вечера в честь памяти своего покойного парня напилась до беспамятства. Она подошла к припаркованному Fiat 500 и начала кричать на людей внутри.

Когда они попытались уехать, женщина укусила автомобиль, оставив вмятину на капоте. Владельцы авто оценили ущерб в 220 фунтов. Риан приговорили к общественным работам. Ее случай вошел в историю как одно из самых абсурдных проявлений пьяной агрессии.

Поехал в тур по Скандинавии на такси

После празднования Нового года в Копенгагене мужчина вызвал такси, чтобы доехать домой. Однако, будучи сильно пьяным, он не смог указать правильный адрес. Такси отправилось из Дании, проехало через Швецию и оказалось в Норвегии, в городе Осло, где мужчина наконец узнал местность.

В общем путешествие охватило более 600 км. Мужчина отказался платить за поездку, и водитель вызвал полицию. Это приключение стало одной из самых дорогих такси-поездок в Скандинавии.