7 малоизвестных суеверий из разных стран, которые пугают до безумия их жителей

Суеверия сформировали культуры по всему миру, часто передаваясь из поколения в поколение. Эти верования могут казаться необычными или мистическими, но они дают увлекательные сведения о страхах и надеждах в разных обществах.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Rarest рассказывает о некоторых необычных суевериях из разных культур, которые до сих пор влияют на повседневную жизнь.

Прохождение ребенка через окно приносит несчастье

В некоторых частях США существует суеверие, что прохождение ребенка через окно приносит несчастье. Это поверье, вероятно, возникло из-за представления, что окна являются порталами между внутренним миром и внешними силами.

Переведение ребенка через окно может смутить эти духи или впустить в дом негативную энергию. Чтобы избежать этого, родителям советуют всегда пользоваться дверью, когда переносят своих малышей между комнатами или на улицу. Этот простой поступок считается защитой ребенка от любого невидимого зла, которое могло бы возникнуть через окно.

Не стричь волосы во вторник, чтобы избежать неприятностей

В Индии многие верят, что стричь волосы во вторник приносит несчастье. Это поверье основывается на культурном значении определенных дней недели. Вторник, ассоциирующийся с планетой Марс, считается днем большой энергии и потенциального конфликта.

Стрижка волос, рассматриваемая как символический акт уменьшения силы, считается призывом к негативным последствиям. Поэтому многие избегают посещения парикмахера или стрижки дома в этот день. Это небольшая осторожность, которая помогает избежать лишних трудностей в жизни.

В Индии не принято стричь волосы во вторник (фото: Freepik.com)

Положить веник вверх ногами, чтобы избавиться от нежелательных гостей

В Румынии есть суеверие, что если положить веник вверх ногами у дверей, это поможет избавиться от нежелательных гостей. Это поверье базируется на представлении, что веник, как повседневный бытовой предмет, имеет силу выметать плохую энергию.

Когда веник ставят вверх ногами, считается, что это нарушает комфорт нежелательных гостей, заставляя их уйти быстрее. Люди часто пользуются этим трюком во время собраний или когда кто-то задерживается дольше, чем надо. Это простой, но эффективный способ ненавязчиво попросить гостей уйти без конфликта.

Не свистеть ночью, чтобы не вызвать злых духов

В Японии считается, что свистеть ночью можно вызвать злых духов. Это поверье основывается на представлении, что свист, особенно после захода солнца, привлекает внимание призраков, демонов или даже змей. Эти злые существа считаются привлеченными звуком, ошибочно воспринимая его за зов или приглашение.

Поэтому многие люди в Японии избегают свистеть после захода солнца, чтобы не позволить этим духам попасть в их дом. Эта простая мера принимается серьезно, особенно в сельских районах, где традиционные верования еще достаточно сильны.

Положить свой кошелек на пол приводит к финансовым потерям

В Бразилии считается, что положить кошелек на пол может привести к финансовым потерям. Это суеверие происходит от представления о том, что к деньгам, как и к кошельку, нужно относиться бережно и с уважением.

Позволить ему отдохнуть на полу воспринимается как признак неуважения, призывая финансовое несчастье. Люди, которые придерживаются этого убеждения, сознательно стараются держать свой кошелек поднятым на столе или крючке. Это небольшая практика, которая символизирует финансовую стабильность и процветание.

В Бразилии не кладут кошелек на пол (фото: Freepik.com)

Оставлять зеркало напротив кровати приносит плохие сны

В Мексике считается, что оставлять зеркало напротив кровати может привести к плохим снам. Зеркала считаются порталами в духовный мир, которые отражают не только физические изображения, но и энергии. Когда зеркало направлено на кровать, считается, что оно беспокоит сон и может вызвать по ночам тревожные видения.

Это поверье особенно распространено среди людей, которые верят в духовную силу зеркал и их связь с потусторонними силами. Чтобы избежать плохих снов, люди часто стараются размещать зеркала так, чтобы они не отражали кровать или спальное место.

Не спать с ногами к двери, чтобы избежать смерти

В китайской культуре считается, что спать с ногами к двери приносит смерть. Это поверье основывается на идее, что дверь является путем для духов, а когда ноги направлены к двери, это символизирует готовность к смерти. На традиционных китайских похоронах покойного часто кладут так, чтобы его ноги были направлены к двери, чтобы проводить душу.

Чтобы избежать этого дурного знака, многие люди в Китае располагают свои кровати так, чтобы ноги не были направлены к двери. Это считается способом сохранить здоровье и долголетие, отгоняя негативную энергию.