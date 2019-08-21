ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підтвердилося найстрашніше: нові деталі вбивства матері та синів у Скадовську

STYLERЖиття    21.08.2019 - 15:17
Підтвердилося найстрашніше: нові деталі вбивства матері та синів у Скадовську
Вбивство родини у Скадовську (колаж: РБК-Україна)

Жінка і двоє дітей приїхали в Скадовськ відпочивати і загинули через кілька днів

Вбивство родини у Скадовську на початку липня 2019 року потрясло жителів країни. 34-річна Ольга Буніна і її сини семи і дев'яти років були виявлені мертвими в орендованій на час відпочинку двокімнатній квартирі по вулиці Мангубинська. Нещодавно екпертиза встановила справжню причину загибелі сім'ї.

Нагадаємо, 8 липня тіла жінки і дітей виявив екс-чоловік Ольги, яка жила в Херсоні і мала там власну ріелторську компанію. У жінки був на голові поліетиленовий пакет, перемотаний скотчем, а хлопчики без ознак життя лежали на своїх ліжках у сусідній кімнаті. На тілах всіх трьох жертв не було слідів насильства.

Підтвердилося найстрашніше: нові деталі вбивства матері та синів у Скадовську

Вбивство родини у Скадовську (Ольга Буніна, instagram.com)

Довгий час злочин залишався нерозкритим, оскільки токсикологічна експертиза займає багато часу. Тепер же експертам вдалося поставити крапку в гучній справі, пише Типовий Херсон.

Згідно з висновком, хлопчики загинули через передозування доксиламіном, який їм дали з солодким соком. Доксиламін (донормил) - препарат снодійної і антиалергенної дії, його можна купити в аптеці. Але він протипоказаний дітям до 15 років, а передозування може призвести до летального результату.

В тілі Ольги доксиламін виявлений не був, вона померла не від передозування, а від асфіксії. Але експерти встановили, що жінка приймала фенобарбітал у поєднанні з валокордином. Мабуть, таким чином вона намагалася боротися з наслідками тривалої депресії після розлучення з чоловіком.

Підтвердилося найстрашніше: нові деталі вбивства матері та синів у Скадовську

Вбивство родини у Скадовську (Ольга Буніна з синами, instagram.com)

Варто зазначити, що правоохоронці розглядали дві версії події. За однією з них, в квартиру проник невідомий, який отруїв дітей і задушив їх матір. А оскільки слідів злому виявлено не було, під підозру потрапив і колишній чоловік загиблої, якого вона сама могла впустити в квартиру.

Другою версією було те, що жінка, яка перебувала у стані важкої депресії вбила дітей, а потім покінчила з собою. В результаті підтвердилася найстрашніша здогадка.

Раніше повідомлялося, що у Харкові 16-річний підліток забив 26-річну дівчину до смерті бабусиної качалкою для тіста за відмову з ним зустрічатися.

Син колишнього "копа" забив дівчину в Харкові: спливли жахливі подробиці вбивства (відео) Іноземець викрав українку і вивіз за кордон: деталі злочину під Житомиром
Новини України преступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся