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Сигарети подорожчають: у 2022 році податки зростуть на 20%

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Україна, Четвер 16 вересня 2021 15:56
Сигарети подорожчають: у 2022 році податки зростуть на 20% Фото: сигарети будь дорожчати прискореними темпами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У проекті державного бюджету на 2022 рік передбачено збільшення акцизного податку на сигарети та тютюновмісні вироби для електричного нагрівання. Мінімальне податкове навантаження зросте на 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту державного бюджету на 2022 рік (законопроект №6000).

Як зазначається в документі, специфічна ставка на сигарети зросте на 20% до 1 306,37 гривень за 1000 штук.

Крім того, мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на сигарети та тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням зросте також на 20% до 1 747,6 гривень за 1000 штук.

Сигарети подорожчають: у 2022 році податки зростуть на 20%

Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-липень 2021 року сигарети преміум-класу подорожчали на 9,9% до 63,6 гривень за пачку

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