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Подруги Тарзана обікрали Корольову на 5 млн, поки зірка була на відпочинку

Автор: Світлана Мащенко

Наташа Корольова втратила 5 мільйонів через дівчат, яких покликав до їхнього дому Тарзан

Наташа Корольова втратила 5 мільйонів рублів через вечірку, яку влаштував її чоловік Тарзан (Сергій Глушко). Стриптизер запросив в гості малознайомих дівчат, а вони винесли з будинку зоряного подружжя велику суму.

Так, згідно з повідомленням Telegram-каналу 112, з квартири артистки зникли коштовності на 5 мільйонів рублів, а також 3 тисячі доларів.

Сталося це після того, як Тарзан організував домашню вечірку, запросивши до себе двох дівчат.

Сама ж актриса в цей час була на відпочинку, а пропажу виявила лише повернувшись додому.

Чоловік співачки Тарзан щиро зізнався, що 19 серпня до нього приходили малознайомі гості. Зараз подружжя звернулося до правоохоронців.

Корольова і Сергій Глушко в шлюбі вже 17 років. Вони одружилися в 2003 році вже після народження сина Архипа (нар. 19 лютого 2002).

Нагадаємо, що в 2016 році Наташі Корольовій на п'ять років заборонили в'їзд в Україну. Після чого зірка звернулася емоційно Володимира Зеленського.

Раніше ми писали, що Наташа Корольова емоційно висловилася про Євромайдан і розповіла, що її брати допомагали протестувальникам.

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