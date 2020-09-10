Подруги Тарзана обворовали Королеву на 5 млн, пока звезда была на отдыхе

Наташа Королева лишилась 5 миллионов рублей из-за вечеринки, которую устроил ее супруг Тарзан (Сергей Глушко). Стриптизер пригласил в гости малознакомых девушек, а они вынесли из дома звездных супругов крупную сумму.

Так, согласно сообщению Telegram-канала 112, из квартиры артистки пропали драгоценности на 5 миллионов рублей, а также 3 тысячи долларов.

Случилось это после того, как Тарзан организовал домашнюю вечеринку, пригласив к себе двух девушек.

Сама же актриса в это время была на отдыхе, а пропажу обнаружила лишь вернувшись домой.

Муж певицы Тарзан признался, что 19 августа к нему приходили малознакомые гости. Сейчас супруги обратились к правоохранителям.

Королева и Сергей Глушко в браке уже 17 лет. Они поженились в 2003 году уже после рождения сына Архипа (род. 19 февраля 2002).

Напомним, что в 2016 году Наташе Королевой на пять лет запретили въезд в Украину. После чего звезда обратилась эмоционально к Владимиру Зеленскому.

Ранее мы писали, что Наташа Королева эмоционально высказалась о Евромайдане и рассказала, что ее братья помогали протестующим.