Улюблена співачка Януковича після пластики злякала киян (відео)

Таїсія Повалій змінилася після пластики (колаж: РБК-Україна)

Таїсія Повалій здивувала своїм зовнішнім виглядом

Таїсія Повалій кардинально змінилася після пластичних операцій, якими надмірно захоплюється скандальна українська співачка, що колись підтримувала опального президента Віктора Януковича. Зірка опублікувала відео на своїй Instagram-сторінці, на якій шанувальники ледве її впізнали.

Таїсія Повалій після пластики лякає зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Зазначимо, що відео співачка записала з автомобіля під час перебування в Києві. Улюблена співачка Віктора Януковича їхала у бік столичного ринку Бесарабка.

На Повалій, яка колись покинула Україну заради кар'єри в країні-агресорі, були надіті сонцезахисні окуляри. Підписникам ледь вдалося впізнати колись популярну співачку.

Повалій після пластики змінилася до невпізнання (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

В коментарях фолловери рекомендують співачці поменше захоплюватися "улучшайзингом", а також радять звільнити косметолога і візажиста.

Особливу хвилю критики викликали "нові" губи Таїсії Повалій.

Що? Що вона з собою зробила?

Ніколи не була красунею, а тут зовсім зіпсувалася...

Не співати вам більше в Україні без Януковича...

Губи підколола, окуляри одягла - все, українська красуня.

Повалій після пластики змінилася до невпізнання (скрін: instagram.com/tpovaliyofficial)

Раніше ми писали, що Таїсію Повалій розкритикували в мережі за участь у президентсих виборах в Україні.

Також повідомлялося, що на російській "Пісні року" були помічені українські артисти, в тому числі і ті, які раніше заявляли, що відмовляються від участі в подібних проектах.