Довгі нігті можуть бути небезпечними: вчені пояснили, чому
Манікюр з довгими нігтями то входить, то виходить з трендів. І багато модниць, жертвуючи зручністю, віддають перевагу такій формі.
Експерти розповіли, чому довгі нігті можуть нести небезпеку, і чи варто ризикувати здоров'ям заради сумнівною краси.
Про це розповів біолог із Американського університету у Вашингтоні доктор Джефф Каплан.
Виявилося, що такі нігті можуть бути місцем існування 32 різновидів бактерій та 28 типів грибків.
Причому деякі з бактерій здатні набути резистентності до антибіотиків.
Дослідження показали, що під довгими нігтями ховається стійкий до антибіотиків золотистий стафілокок - часта причина шкірних інфекцій.
"Чим довше ніготь, тим більше площа поверхні для прикріплення мікроорганізмів", - каже медик.
Лікар заявив, що довгі штучні, натуральні, гелеві та акрилові нігті являють собою ризик зараження додатковими бактеріями і грибками.
"Під нігтем завжди є бактерії, і ви не можете позбутися від них. Ви можете передати бактерії нігтів у вашу систему, дряпаючи, кусаючи нігті, колупаючи в носі і смокчучи пальці", - додав медик.
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