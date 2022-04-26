Довгі нігті можуть бути небезпечними: вчені пояснили, чому

Манікюр з довгими нігтями то входить, то виходить з трендів. І багато модниць, жертвуючи зручністю, віддають перевагу такій формі.

Експерти розповіли, чому довгі нігті можуть нести небезпеку, і чи варто ризикувати здоров'ям заради сумнівною краси.