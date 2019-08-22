Підліток забив дівчину в Харкові: спливли шокуючі деталі злочину (відео)

Вбивство дівчини в Харкові (колаж: РБК-Україна)

Підозрюваного у вбивстві Яни Шевченко намагалася "відмазати" його родина

Вбивство 26-річної Яни Шевченко в Харкові неабияк шокувало українців. Мати дівчини розповіла страшні деталі про родину підозрюваного у вбивстві підлітка, 17-річного Данила Редіна. Про це йдеться в "Надзвичайних новинах".

Сусіди родини підозрюваного говорять, що сам підліток ходив і розповідав усім, що він зробив з Яною. І про це, нібито, знали всі, однак боялися звертатися до поліції, бо побоювалися помсти родини Данила Редіна.

"Увесь наш район заляканий цієї родиною, зокрема батьком Данила Денисом Редіним", - розповіла жінка, яка побоялася показувати своє обличчя на камеру.

Яна Шевченко (фото: facebook.com)

Жінка розповіла, що батько підозрюваного побив її чоловіка, після чого той на третій день помер у лікарні. Причому за злочин він не поніс покарання. Жінка каже, що в місцевому управлінні поліції у батька Данила є "покровителі".

Місцеві подеякують, що 17-річний Данило і 26-річна Яна разом вживали наркотики, і у них були інтимні стосунки. А якось дівчина висміяла хлопця у компанії друзів, після чого він затаїв образу.

Сусідка розповідає, що Данило навіть водив на місце, де закопав Яну, екскурсії. А Редін після виявлення тіла дівчини залишався на свободі близько місяця після скоєння вбивства.

А коли родині нарешті віддали тіло дівчини, то в довідці значилося, що причина смерті не встановлена.

Денис Редін (скрін відео)

Правозахисник Андрій Діденко стверджує, що батько Данила, колишній правоохоронець, а також співробітники райвідділку телефонували свідкам і залякували їх, щоб ті мовчали.

"І тільки після того, як справу забрали до слідчого управління, вона зрушилася з мертвої точки", - додав правозахисник.

У суді Денис Редін, батько підозрюваного, стверджував, що жертвою є його син, а що його пов'язує його з Яною, він не знає.

Вбивство Яни Шевченко в Харкові (відео: YouTube/Надзвичайні новини)

Нагадаємо, 26-річна Яна Шевченко зникла ще 28-го червня 2019 року, а через 10 днів тіло дівчини знайшли закопаним в яру в районі Лисої гори в Харкові. Яну вдалося опізнати лише по татуюванні по нозі.

Раніше ми писали, що у ніч на 20 серпня в Києві сталася страшна ДТП. Водій Mersedes на величезній швидкості збив дівчину і протягнув на капоті кілька сотень метрів. Сила удару була такою, що від тіла постраждалої відірвалися кінцівки.