Топ-5 средств для лица, которые нужно немедленно выбросить

Когда речь идет о средствах для кожи лица, нужно быть очень тщательными в своем выборе. Особенно если кожа проблемная и есть необходимость лечения акне. Какие средства от этого, в том числе народные, следует выбросить немедленно?

Об этом рассказала Кристина Миронюк, дерматовенеролог, дерматоонколог, в Instagram .

Гормональные мази/кремы

По словам врача, одни пациенты при лечении кожи боятся их как огня. А вот другие - бездумно используют (ибо когда-то подруге от чего-то там помогло).

Дерматовенеролог в отношении этих препаратов единодушна: оба варианта - крайности и при лечении акне - это табу.

Дегтевое мыло

Это - "секрет красоты", о котором знали еще наши прабабушки. Хорошее дезинфицирующее и инсектицидное действие средства гарантировано, однако чрезмерное высушивание кожи провоцирует формирование "порочного круга". Чем больше сушим, тем больше производится кожного сала.

Настойка календулы, салициловый спирт, борный спирт, йод, фукарцин, перекись водорода

Несмотря на визуальное улучшение состояния, подсушив элемент, часто пациент получает в качестве бонуса ужасную сухость (иногда и контактные дерматиты), раздражение, шелушение, чувство стягивания кожи.

Масло чайного дерева

Да, масло чайного дерева действительно обладает антисептическими свойствами, однако лишь усугубляет ситуацию с акне. Она не может бороться с закупоренными порами и воспаленными волосяными фолликулами, которые являются причиной появления акне.

Пищевая сода

Кажется, что это - дешевое, доступное и достаточно безопасное средство. Казалось бы, отличный продукт для старта. Используют ее в виде скраба или даже маски...

Однако пищевая сода слишком щелочная, поэтому способна повредить естественный кислотный баланс кожи.