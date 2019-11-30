Побилися через вчительку: деталі резонансного інциденту в школі Кривого Рогу

Буллінг в українській школі (колаж РБК-Україна)

У Кривому Розі зафіксований новий випадок шкільного буллінга

У Кривому Розі учні побилися через вчительку. На цей раз бійка між двома шестикласниками закінчилася викликом карети "швидкої допомоги" і госпіталізацією одного з постраждалих в місцеву лікарню. Деталі резонансного інциденту повідомляє 34 канал.

За даними видання, двоє шестикласників побилися через вчительку. Конфлікт між 12-річними учнями виник у школі № 51 в Саксаганському районі міста. На уроці школяр грубо відповідав вчительці, його однокласник спробував заступитися за викладача. Перепалка між учнями на перерві переросла у відкриту бійку. Підліток вдарив опонента ногою в живіт. Потерпілому знадобилася госпіталізація.

З школи учня з травмами відвезли в міську лікарню № 8. Лікарі кажуть, що загрози для потерпілого немає. Причини конфлікту і ступінь вини його учасників розбирають поліцейські з ювенальної превенції.

Буллінг в школі (фото з відкритих джерел)

Раніше у Харкові п'яна дівчинка-курсант з подружками побила ровесницю і зняла на відео. Кричущий інцидент стався у житловому масиві Олексіївка. Організатором буллінга стала одна з дівчаток, яка може бути курсантом. Так, у своєму Telegram вона каже, що "майже мент" і виставляє свої фото з елементами форми одягу Нацполіції.