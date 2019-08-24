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Банда підлітків жорстоко побила дівчинку: подробиці інциденту в Запоріжжі

STYLERПодії    24.08.2019 - 20:42
Банда підлітків жорстоко побила дівчинку: подробиці інциденту в Запоріжжі
У Запоріжжі банда підлітків побила дівчинку - всі подробиці (фото: pixabay.com)

У Запоріжжі банда підлітків побила і пограбувала 13-річну дівчинку

У Запоріжжі у Шевченківському районі 23 серпня близько 19:30 біля магазину АТБ підлітки напали на 13-річну дівчинку. Компанія з 10 підлітків напала на школярку і з метою пограбування побила її. Подробиці події розповіли родичі постраждалої дівчинки у одному зі співтовариств в Instagram.

Інцидент стався на перетині вулиць Чарівній і Слов'янській.

"Стався з моєю 13-та річною сестрою кричущий випадок: близько 10-ти підлітків (2-е било, 8 дивилося) 15-16 років побили і пограбували її. На АТБ, на перетині вулиць Чарівній і Слов'янській, відвели на балку. Якщо є свідки чи хтось знає цих людей, прошу зателефонувати за номером +380 (95) 259 53 80. Тому що для Шевченківської поліції це надскладне завдання!!!", - пишуть в соцмережі.

В Запоріжжі банда підлітків побила дівчинку – всі подробиці (фото: instagram.com/onenewszp)

Банда підлітків жорстоко побила дівчинку: подробиці інциденту в ЗапоріжжіБанда підлітків жорстоко побила дівчинку: подробиці інциденту в Запоріжжі

В Запоріжжі банда підлітків побила дівчинку – всі подробиці (скріншот: instagram.com/onenewszp)

В коментарях відзначили, що в тому місці постійно відбуваються грабежі і бійки.

Нагадаємо, що раніше підліток забив дівчину в Харкові. Після інциденту з'явилися шокуючі деталі розправи.

До цього повідомлялося, що під Києвом таємничим чином зникли мати з дочкою.

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