У Харкові п'яна дівчинка-курсантка з подружками побила однолітку та зняла на відео

У Харкові дівчинки побили однолітку (Фото: колаж РБК-Україна)

Ювенальна поліція вже встановила особи всіх "героїнь"

У Харкові дівчинки-підлітки побили однолітку, яку звинуватили в крадіжці. Неповнолітні зняли все на відео, після чого оприлюднили ролик в мережі, щоб "похвалитися" екзекуцією. Кадри викликали обурення громадськості, а співробітники ювенальної поліції України вже встановили всіх учасників події.

Кричущий інцидент стався у житловому масиві Олексіївка. Організатором булінга стала одна з дівчаток, яка може бути курсанткою. Так, у своєму Telegram вона каже, що "майже мент" та виставляє свої фото з елементами форми одягу Нацполіції.

"Особливо дивує те, що дівчинка, яку ми поки що позначимо як "Булер", асоціює свої аморальні дії з вихованням, законним покаранням і відновленням справедливості", - наводять у паблику "Харків 1654" слова користувача Facebook В'ячеслава Маркова.

Шокуючі відео побиття та фотографії доступні в мережі за цим та цим посиланнями.

У Харкові дівчинки побили однолітку, яку звинуватили в крадіжці - в поліції відреагували (Ілюстративне фото з відкритих джерел)

На кадрах показано, як дівчатка відчитують однолітку на ім'я Рита за крадіжку грошей (нібито за 5 років вона викрала у своєї подружки 5 тисяч гривень), розпивають спиртні напої, погрожують і змушують стати на коліна і просити вибачення, жорстоко б'ють ногами та кулаками, плюють в обличчя. Все це вони знімають на телефон. Також в якийсь момент до підлітків приєднується хлопець - за кадром чути його сміх.

"Оцінку і кваліфікацію їхніх дій, а також можливому ухиленню від виконання законних обов'язків, пов'язаних з навчанням і вихованням неповнолітніх дітей з боку їхніх батьків або опікунів, дадуть в поліції", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці наполегливо закликали батьків звернути увагу на виховання своїх дітей.

"Шановні батьки, поки справжні співробітники поліції в режимі 24/7 розкривають злочини, викривають, ізолюють злочинців і розшукують "кривдників" ваших дітей далеко від власних, ви, будь ласка, займіться простим вихованням своїх дітей, щоб діти поліцейських, як і всіх інших, виходячи з дому, також перебували у безпеці", - йдеться в публікації