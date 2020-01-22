Підпільний дитячий садок у Києві: історія отримала несподіване продовження

Підпільний дитячий садок у Києві (Колаж РБК-Україна)

Дітей нелегально утримували у приватному будинку на Куренівці

У Києві поліція виявила нелегальний дитячий садок в приватному будинку на Куренівці по вулиці Достоєвського. Співробітники правоохоронних органів приїхали за анонімним дзвінком та знайшли 11 малюків, які перебували в будинку з трьома дорослими людьми. Дорослі юридично не мали відношення до дітей.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). До справи також були залучені працівники ювенальної превенції, які з'ясовували у батьків, чому вони залишили своїх дітей в антисанітарних умовах з чужими людьми.

Як повідомляє видання OBOZREVATEL, історія з нелегальним дитячим садком отримала несподівану розв'язку. Поліція змушена була закрити кримінальну справу, оскільки батьки відмовилися писати заяву і пояснили, що претензій у них немає.

"З'ясувалося, що батьки привели дітей в приватний дитячий садок добровільно і претензій ні до кого не мають. Виробництво було закрито, оскільки обвинувачених не було. Питання санітарної гігієни, ліцензій тощо, які не входять в компетенцію поліції, це справа місцевих органів влади", - розповіла прес-офіцер Подільського району Ганна Страшок.