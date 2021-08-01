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Спливли заборонені фото останніх днів СРСР. Повертатися в цей жах точно не захочеться

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Неділя 01 серпня 2021 10:42
Спливли заборонені фото останніх днів СРСР. Повертатися в цей жах точно не захочеться Фото: Останні дні СРСР (mirovich.media)
Автор: Світлана Мащенко

Останні дні СРСР напередодні повного розвалу були наповнені з одного боку надією на довгоочікувані зміни, а з іншого боку проходили в повному хаосі нескінченних черг, втоми, озлобленості і невпевненості в тому, в якому світі ми прокинемося завтра.

Лякаючими кадрами, зробленими в 1990-му році, поділився відомий блогер Максим Мирович на сторінці LiveJournal.

За словами блогера, добірка цих фото спливла зовсім недавно, а зроблені вони в 1990-му році, за місяці до кінця "радянської імперії". Подібні кадри заборонялися за часів СРСР, правда в 1990-му владі вже явно було не до цього.

Черги - це одна з пам'ятних ознак всіх років СРСР, але в кінці з'явилися особливі правила. Наприклад, щоб купити дефіцитні продукти в Москві, потрібно було показати паспорт з пропискою.

Найбільші черги часто збиралися біля вино-горілчаних магазинів. Не дивно, треба ж людям було якось "видихати". В одні руки відпускалося не більше двох "пузирів".

Спливли заборонені фото останніх днів СРСР. Повертатися в цей жах точно не захочеться

Спливли заборонені фото останніх днів СРСР. Повертатися в цей жах точно не захочеться

"Порожні полиці" в останні роки совка - зовсім не красива метафора, а реальна дійсність. Ну тобто в магазинах в буквальному сенсі слова не було абсолютно нічого", - пише Мирович.

Щоб роздобути їжу, потрібно було простояти в тісній черзі не одну годину. Молоді люди, пенсіонери - всі намагалися вижити у важкий час.

"Зверніть увагу, що між покупцем і продавцем в совкових магазинах завжди існувала дистанція і барикади у вигляді величезних прилавків, столів і віконець роздатки - для запобігання негайного і масового розкрадання продуктів зголоднілим населенням. Їжа строго дозувалася, видавалася за списками, папірцями і паспортами", - додав блогер.

Спливли заборонені фото останніх днів СРСР. Повертатися в цей жах точно не захочетьсяСпливли заборонені фото останніх днів СРСР. Повертатися в цей жах точно не захочеться

Спливли заборонені фото останніх днів СРСР. Повертатися в цей жах точно не захочеться

Спливли заборонені фото останніх днів СРСР. Повертатися в цей жах точно не захочеться

Ще однією стороною життя в той час, який хочеться забути, була гуманітарка з "загниваючого Заходу". Часом її розвантажували прямо на Красній площі. Іноді в цьому допомагали навіть військові - гордість і міць "совєтів".

Спливли заборонені фото останніх днів СРСР. Повертатися в цей жах точно не захочетьсяСпливли заборонені фото останніх днів СРСР. Повертатися в цей жах точно не захочеться

"Продуктова посилка для радянських пенсіонерів; її надіслав не рідний уряд, очолюваний сталінськими божевільними типу Пуго або Янаєва - а ненависний загниваючий Захід", - підписав блогер знімок, розміщений нижче.

Спливли заборонені фото останніх днів СРСР. Повертатися в цей жах точно не захочеться

А на цьому кадрі передноворічні години 31 грудня 1990 року в заможній московській родині. У новому 1991 році СРСР не стане.

Спливли заборонені фото останніх днів СРСР. Повертатися в цей жах точно не захочеться

Всі фото: mirovich.media

Раніше блогер також показав, як насправді жили алкаші в Радянському Союзі, і що було в цей час з витверезниками.

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