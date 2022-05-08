ru ua
Нд, 08 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про удари по Одеській області: дев'ять прильотів, такий ось День примирення

Новость на русском →
Київ, Неділя 08 травня 2022 14:29
Зеленський про удари по Одеській області: дев'ять прильотів, такий ось День примирення Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Сьогодні, 8 травня 2022 року, у День пам'яті та примирення російські війська завдали кілька ракетних ударів по Одеській області. Зафіксовано дев'ять прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського за підсумками зустрічі з прем'єром Хорватії Андрієм Пленковичем.

"Що стосується "ракетних" сюрпризів з боку Російської Федерації ... Я окреслив цинізм того, що відбувається, - дев'ять прильотів по Одеському регіону 8 числа в День пам'яті і примирення. Ось таке примирення і така пам'ять про боротьбу з нацизмом", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 8 травня над Одеською областю українські засоби ППО збили дві російські крилаті ракети окупантів.

А вже опівдні жителі Одеси чули потужний вибух. Як виявилося, українські ППО знову збили ракету, яка, імовірно, летіла в аеропорт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Одеса Війна Росії проти України
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
"Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом