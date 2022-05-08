Зеленський про удари по Одеській області: дев'ять прильотів, такий ось День примирення
Сьогодні, 8 травня 2022 року, у День пам'яті та примирення російські війська завдали кілька ракетних ударів по Одеській області. Зафіксовано дев'ять прильотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського за підсумками зустрічі з прем'єром Хорватії Андрієм Пленковичем.
"Що стосується "ракетних" сюрпризів з боку Російської Федерації ... Я окреслив цинізм того, що відбувається, - дев'ять прильотів по Одеському регіону 8 числа в День пам'яті і примирення. Ось таке примирення і така пам'ять про боротьбу з нацизмом", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, в ніч на 8 травня над Одеською областю українські засоби ППО збили дві російські крилаті ракети окупантів.
А вже опівдні жителі Одеси чули потужний вибух. Як виявилося, українські ППО знову збили ракету, яка, імовірно, летіла в аеропорт.
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