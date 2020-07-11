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Ціни на електроенергію зростуть з 1 серпня

Україна, Субота 11 липня 2020 23:44
Ціни на електроенергію зростуть з 1 серпня
Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Тариф "Укренерго" на передачу електроенергії збільшиться більш ніж на 50%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%. Відповідне рішення ухвалили, щоб компанія могла отримати гроші на погашення заборгованості перед виробниками "зеленої енергетики".

Про це повідомила прес-служба НКРЕКП.

Також зазначається, що спочатку хотіли підвищити тариф у 2,1 рази - до 327,97 грн/ Ват-годину, а початковою пропозицією було довести його до 604,51 грн/Ват-годину.

Зазначається, що можливість знизити тариф з'явилася завдяки планам НЕК взяти кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, що дозволить запобігти моментального навантаження на споживачів і паралельно розрахуватися з боргами відповідно до підписаного між урядом України та "зеленими меморандумом".

Раніше і.о. міністра енергетики України Ольга Буславець заявила, що замість низки системних, ефективних заходів для вирішення кризи в енергетиці НКРЕКП пропонує просто підняти тариф НЕК "Укренерго" в кілька разів, що є неефективним рішенням.

Нагадаємо, 10 червня Кабмін підписав меморандум з виробниками відновлюваної енергетики, які погодилися знизити тарифи.

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