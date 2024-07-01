8 лучших компьютерных игр разных жанров, которые заставят вас забыть обо всем

В мире компьютерных игр существует множество жанров, каждый из которых способен увлечь и очаровать по-своему. Независимо от того, предпочитаете ли вы захватывающие экшены, глубокие ролевые игры или стратегические головоломки, есть игры, которые заставят вас полностью погрузиться в виртуальную реальность.

Red Dead Redemption 2

Жанр: Экшен/Приключения

Игра Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games установила новый стандарт для жанра экшен/приключения. Выпущенная в 2018 году, эта игра предлагает огромный открытый мир, действие которого разворачивается на американском фронтире конца 19 века. Игроки берут на себя роль Артура Моргана, преступника и члена банды Ван дер Линде.

Подробно проработанное окружение, насыщенное повествование и многогранные персонажи игры принесли ей признание критиков. Сюжет исследует темы лояльности, искупления и упадка Дикого Запада, что делает ее выдающейся игрой в данной категории.

Red Dead Redemption 2 (фото: Esquire)

The Witcher 3: Wild Hunt

Жанр: Ролевая игра (RPG)

Игра The Witcher 3: Wild Hunt от студии CD Projekt Red, выпущенная в 2015 году, по праву считается одной из лучших ролевых игр всех времен. Игроки берут на себя роль Геральта из Ривии, охотника на чудовищ, путешествующего по детализированному миру фэнтези, населенному колоритными персонажами и сложным моральным выбором.

Огромный открытый мир, захватывающий сюжет и разветвленная система квестов игры предлагают сотни часов геймплея.

The Witcher 3 получила высокие оценки за повествование, развитие персонажей и внимание к деталям, закрепив свое место на вершине жанра RPG.

The Witcher 3: Wild Hunt (фото: The Verge)

DOOM Eternal

Жанр: Шутер от первого лица (FPS)

DOOM Eternal, разработанная id Software и выпущенная в 2020 году, является последней частью легендарной серии DOOM. Известная своим молниеносным, брутальным экшеном и потрясающей графикой, DOOM Eternal совершенствует классическую формулу FPS новыми механиками и мощным многопользовательским режимом.

Игроки берут на себя роль Doom Slayer'a, сражающегося с демоническими силами в различных измерениях. Интенсивный экшен игры, плавная система передвижения и впечатляющий дизайн уровней принесли ей высокие оценки как от критиков, так и от игроков.

DOOM Eternal (фото: PCMag)

Civilization VI

Жанр: Стратегия

Игра Sid Meier's "Civilization VI", выпущенная Firaxis Games в 2016 году, продолжает наследие одной из самых популярных серий игр в жанре стратегии.

В этой игре игрокам предстоит построить и развить цивилизацию с древней эпохи до современности, участвуя в дипломатии, войнах и научном прогрессе. Глубина игры, высокая реиграбельность и продуманные системы делают ее фаворитом среди любителей стратегий.

Введение новых механик, таких как планирование районов и возможность "разрастания" города, добавляет свежие стратегические слои, поддерживая вовлеченность и сложность игрового процесса.

Civilization VI (фото: Nintendo)

The Sims 4

Жанр: Симулятор жизни

Игра The Sims 4, разработанная Maxis и выпущенная в 2014 году, по-прежнему занимает лидирующие позиции в жанре симуляторов. Этот симулятор жизни позволяет игрокам создавать и управлять персонажами, строить дома и проходить различные жизненные сценарии.

Широкие возможности кастомизации, дополнительные наборы и активное сообщество из модов предоставляют бесконечные возможности для творчества и создания собственных историй.

The Sims 4 продолжает развиваться благодаря регулярным обновлениям и новому контенту, сохраняя свою популярность и актуальность в жанре симуляторов.

The Sims 4 (фото: Steam)

Resident Evil Village

Жанр: Хоррор

Resident Evil Village от Capcom, выпущенная в 2021 году, является образцом хоррор-игр. В этой восьмой основной части серии Resident Evil Итан Уинтерс отправляется на поиски своей похищенной дочери в загадочную деревню.

Игра сочетает в себе элементы хоррора на выживание, исследования и экшена, даря игрокам по-настоящему пугающий, но захватывающий опыт.

Resident Evil Village получает высокие оценки за атмосферный дизайн, увлекательный геймплей и запоминающихся антагонистов, что делает ее выдающейся игрой в жанре хоррора.

Resident Evil Village (фото: WIRED)

Hades

Жанр: Инди

Игра Hades студии Supergiant Games, выпущенная в 2020 году, переосмыслила понятие инди-игр. Этот боевик рассказывает историю Загреуса, сына Аида, который пытается сбежать из Подземного мира.

"Hades" сочетает динамичные сражения, насыщенное повествование и уникальную структуру сюжета, где поражение становится частью истории.

Художественный стиль игры, озвучка и музыка также получили широкое признание, закрепив за "Hades" статус инди-игры высшего класса.

Hades (фото: Polygon)

Among Us

Жанр: Мультиплеер

Among Us от студии InnerSloth, выпущенная в 2018 году, пережила взрыв популярности в 2020 году. Эта мультиплеерная игра предлагает игрокам совместную работу по выполнению заданий на космическом корабле, однако среди них есть самозванцы, которые пытаются саботировать работу корабля и устранять членов экипажа.

Социальная составляющая игры, ее простота и доступность сделали ее хитом как для казуальных, так и для хардкорных игроков.

Among Us превратилась в культурное явление, способствующее вовлечению сообщества и креативному игровому процессу.

Among Us (фото: PlayStation)