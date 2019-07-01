ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Медики обмалювали ліфт в Києві і потрапили на відео: мережа лютує

STYLERКурйози    01.07.2019 - 12:52
Медики обмалювали ліфт в Києві і потрапили на відео: мережа лютує
Медики обмалювали ліфт у Києві агітацією за Зеленського (колаж: РБК-Україна)

Бригада медиків залишила написи маркером в одному з київських ліфтів

Медики з бригади швидкої допомоги обмалювали маркером ліфт з агітацією за Володимира Зеленського. У мережі розмістили відео із прихованої камери, що розташована в ліфті, повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

Курйозний інцидент вдалося засняти у неділю, 30 червня, за адресою проспект Правди, 72. Коли бригада медиків, яка складається з чоловіка та жінки, піднімалася на виклик у ліфті, чоловік дістав маркер і написав на стіні ліфта "Зе!" А його колега стояла поруч і усміхалась.

"Коли працюєш на півставки в штабі президента", - підписане відео.

Медики обмалювали ліфт у Києві агітацією за Зеленського (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Зазначимо, що пригода сталася близько 12:00, а вже ввечері цього дня, близько 22:30 співробітників швидкої змусили витирати свою творчість. В мережу виклали фото, на якому наші герої за допомогою спеціального розчинника знищують "сліди злочину".

Медики обмалювали ліфт в Києві і потрапили на відео: мережа лютує

Медики обмалювали ліфт у Києві агітацією за Зеленського (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі досхочу посміялися над "агітаторами", які стали героями мережі, принаймні на сьогоднішній день. Вони залишають сотні коментарів, під публікацією.

  • Спасибі, що не погадив у ліфті.
  • Брехня і фейк. Лікар би приблизно так написав і ніхто, крім лікарів і аптекарів, і не прочитав би.Медики обмалювали ліфт в Києві і потрапили на відео: мережа лютує

Медики обмалювали ліфт у Києві агітацією за Зеленського (скрін: facebook.com)

  • Так видно що за організація. Вірніше співробітники. Хай сплатять змивку за жековским прайсом, тисяч 20-30. І настане покращення.
  • Знайти б і змусити цю бригаду помити весь ліфт. І ручкою нам помахати.

Медики обмалювали ліфт в Києві і потрапили на відео: мережа лютує

Медики змалювали ліфт у Києві агітацією за Зеленського (скрін: facebook.com)

  • Судячи з того, як його смикає, він зжер всі речовини з аптечки.
  • І цей великий розум їде вас рятувати...
  • Можна тільки уявити, як воно лікує людей...

Медики обмалювали ліфт в Києві і потрапили на відео: мережа лютує

Медики обмалювали ліфт у Києві агітацією за Зеленського (скрін: facebook.com)

Раніше ми писали про те, що відома телеведуча заматюкалася па в прямому ефірі, коли обговорювала з Євгеном Кошовим Святослава Вакарчука.

До речі, нещодавно в одному з супермаркетів Києва кіт ласував м'ясом, сидячи прямо під заскленою вітриною-холодильником. Користувачі мережі виклали відео курйозного інциденту в YouTube.

Також повідомлялося, що народний депутат Ігор Мосійчук прийшов на ефір у нетверезому стані і обзивав глядачів, які телефонували в студію і просили його покинути інтерв'ю.

Зеленський публічно кинувся у фонтан: відео "порвало" мережу Давай затихни! Екс-нардеп облив водою блогера в прямому ефірі. Відео
Новини України
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся