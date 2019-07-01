Медики обмалювали ліфт в Києві і потрапили на відео: мережа лютує

Медики обмалювали ліфт у Києві агітацією за Зеленського (колаж: РБК-Україна)

Бригада медиків залишила написи маркером в одному з київських ліфтів

Медики з бригади швидкої допомоги обмалювали маркером ліфт з агітацією за Володимира Зеленського. У мережі розмістили відео із прихованої камери, що розташована в ліфті, повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

Курйозний інцидент вдалося засняти у неділю, 30 червня, за адресою проспект Правди, 72. Коли бригада медиків, яка складається з чоловіка та жінки, піднімалася на виклик у ліфті, чоловік дістав маркер і написав на стіні ліфта "Зе!" А його колега стояла поруч і усміхалась.

"Коли працюєш на півставки в штабі президента", - підписане відео.

Медики обмалювали ліфт у Києві агітацією за Зеленського (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Зазначимо, що пригода сталася близько 12:00, а вже ввечері цього дня, близько 22:30 співробітників швидкої змусили витирати свою творчість. В мережу виклали фото, на якому наші герої за допомогою спеціального розчинника знищують "сліди злочину".

Медики обмалювали ліфт у Києві агітацією за Зеленського (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі досхочу посміялися над "агітаторами", які стали героями мережі, принаймні на сьогоднішній день. Вони залишають сотні коментарів, під публікацією.

Спасибі, що не погадив у ліфті.

Брехня і фейк. Лікар би приблизно так написав і ніхто, крім лікарів і аптекарів, і не прочитав би.

Медики обмалювали ліфт у Києві агітацією за Зеленського (скрін: facebook.com)

Так видно що за організація. Вірніше співробітники. Хай сплатять змивку за жековским прайсом, тисяч 20-30. І настане покращення.

Знайти б і змусити цю бригаду помити весь ліфт. І ручкою нам помахати.

Медики змалювали ліфт у Києві агітацією за Зеленського (скрін: facebook.com)

Судячи з того, як його смикає, він зжер всі речовини з аптечки.

І цей великий розум їде вас рятувати...

Можна тільки уявити, як воно лікує людей...

Медики обмалювали ліфт у Києві агітацією за Зеленського (скрін: facebook.com)

Раніше ми писали про те, що відома телеведуча заматюкалася па в прямому ефірі, коли обговорювала з Євгеном Кошовим Святослава Вакарчука.

До речі, нещодавно в одному з супермаркетів Києва кіт ласував м'ясом, сидячи прямо під заскленою вітриною-холодильником. Користувачі мережі виклали відео курйозного інциденту в YouTube.

Також повідомлялося, що народний депутат Ігор Мосійчук прийшов на ефір у нетверезому стані і обзивав глядачів, які телефонували в студію і просили його покинути інтерв'ю.