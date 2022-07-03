Ці 9 популярних кімнатних рослин небезпечні для котів: список і фото

Коти дуже люблять погризти кімнатні рослини, але інколи це небезпечно. Адже деякі вазони можуть спричинити отруєння у ваших годованців.

Спатифілум, або "Жіноче щастя"

Це одна з найпоширеніших квітучих кімнатних рослин. Темн-зелене листя спатифілума, білі квіти та низькі вимоги до догляду роблять їх дуже популярним. Однак рослина містить оксалати кальцію, які є токсичними для котів.

Зазначимо, що вони небезпечні лише при проковтуванні та абсолютно безпечні при дотику.

Фото: Спатифілум, або "Жіноче щастя" (pixabay)

Алое вера

Рослину вирощують ледь не в кожному домі. Алое вера характеризується товстими, схожими на соковиті листками з зубчастими краями, які ростуть вгору від основи, схожої на розетку.

Хоча алое може мати терапевтичні властивості для людей, воно токсичне для котів, якщо його проковтнути.

Фото: Алое Вера (pixabay)

Монстера

Монстера - одна з наймодніших тропічних кімнатних рослин, яка широко представлена ​​в домашньому декорі завдяки своєму приголомшливому тропічному листю. Монстери не потребують особливого догляду, що робить їх привабливим доповненням до будь-якої оселі.

На жаль, рослина містить нерозчинні оксалати кальцію, що робить їх дуже токсичними для котів.

Фото: Монстера (pixabay)

Епіпремнум "Aureum"

Завдяки своїй невибагливості у догляді, епіпремнум є привабливою кімнатною рослиною як для любителів, так і для досвідчених власників рослин. Привабливе "драпірування" та легкість у догляді роблять його спокусливим доповненням до вашого дому.

Хоча епіпремнум абсолютно безпечний на дотик, він токсичний для котів, які вирішать його спробувати.

Фото: Епіпремнум ​​​​​​(pixabay)

Крассула, Товстянка або "Грошове дерево"

"Грошове дерево" - це різновид сукулентів, який легко вирощувати, і вважається, що він приносять удачу та багатство своїм власникам. Вони характеризуються темно-зеленим м’ясистим листям і товстими дерев’яними стеблами. Існує кілька різних сортів товстянок.

На жаль, всі різновиди рослини дуже токсичні для кішок.

Фото: Товстянка ​​​​​​(pixabay)

Сансевієрія, або "Тещин язик"

Сансевієрія добре відома як одна з найкращих рослин для умов слабкого освітлення та для покращення якості повітря, що робить її надзвичайно поширеною кімнатною рослиною.

Хоча рослина нетоксична для людей, вона токсична як для кішок, так і для собак, якщо його проковтнути.

Фото: Сансевієрія ​​​​​​(pixabay)

Цикас, або Сагова пальма

Пальма додасть вашому дому нотку тропіків і може творити чудеса для якості повітря в приміщенні.

Однак ці рослини мають давній захисний механізм: вони дуже токсичні для наших пухнастих друзів через речовину циказин.

Фото: Цикас ​​​​​​(pixabay)

Хедера, або Плющ англійський

Завдяки своїй чудовій драпіровці англійський плющ популярний як кімнатна рослина, яку вирощують у підвісних кашпо.

Ця особливість може зробити його привабливою закускою для цікавих котячих, яка може бути надзвичайно небезпечною при проковтуванні.

Фото: Хедера ​​​​​​(pixabay)

Диффенбахія

Диффенбахія є популярною кімнатною рослиною завдяки своєму приголомшливому тропічному листю та низьким потребам у догляді.

На жаль, диффенбахія дуже токсична для кішок при проковтуванні.

Фото: Диффенбахія ​​​​​​(pixabay)

Ознаки потенційного отруєння у кішки можуть включати: