Рак легенів та звичайна застуда: як відрізнити по кашлю

Кашель може свідчити про рак легенів (колаж РБК-Україна)

Рак легенів у початковій стадії протікає без симптомів

Рак легенів на початкових стадіях дуже складно розпізнати, адже це захворювання протікає практично безсимптомно, і перші "дзвіночки" - кашель і підвищення температури - часто не так очевидні. Особливо на тлі ситуації з грипом, що склалася в Україні, який вже перевищив епідемпоріг.

Медики звертають увагу на низку ознак і сигналів організму, які не можна ігнорувати.

Справа в тому, що кашель свідчить про наявність запального процесу, який виникає з цілого ряду причин і вимагає різного лікування. Виявити причину кашлю допомагає його звучання, пояснив лікар-пульмонолог, передає 7mednews.

Зазвичай сухий кашель називають непродуктивним - він не очищає дихальні шляхи, тому не приносить полегшення. Причиною такого кашлю може бути ларингіт (гавкаючий кашель), фарингіт (супроводжується болем у горлі) та синусит (тупий біль в області чола).

Нападоподібний кашель часто закінчується нудотою, блювотою та запамороченням. Його може викликати пневмонія, для якої характерні задишка і вологий з великою кількістю харкотиння кашель.

При хронічній обструктивній хворобі легень кашель також є нападоподібний. Головними симптомами захворювання можуть стати задишка, хронічний "мокрий" кашель.

У разі туберкульозу на ранній стадії з'являється сухий кашель, в якому по мірі прогресування хвороби починає з'являтися мокрота, пізніше вона стає гнійною. Характерною ознакою туберкульозу називають гарячковий рум'янець і нездоровий блиск очей.

Крупозный і "гавкаючий" кашель є ознакою крупа, вірусної інфекції, при якій відбувається набряк верхніх дихальних шляхів. Лікар зазначає, що при крупі вдих стає шумним і форсованим.

Зверніть увагу, що кашель із кров'ю свідчить про руйнування легенів і відзначається при трьох небезпечних захворюваннях: крупозній пневмонії, запущеній формі туберкульозу та раку легень.

Якщо в початковій стадії рак легенів протікає без симптомів, то пізніше з'являється незначне підвищення температури (до 37,5 градусів), хронічна втома і втрата ваги.

На більш пізніх стадіях при раку легенів виникає біль в грудній клітці - росте пухлина - і починаються приступи кашлю з домішками крові та гною.