Погода готує сюрприз: синоптик уточнила прогноз на День Незалежності

Погода в Україні на День Незалежності (ілюстративне фото / pixabay.com)

Погода в Україні на День Незалежності порадує всіх українців, каже синоптик

Погода 24 серпня в Україні на День Незалежності потішить всіх українців, буде тепло, сонячно і по-літньому комфортно. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці Наталка Діденко. Температура повітря дозволить всім насолодитися літом в повну силу і відсвяткувати цей день. Вдень стовпчики термометрів в основних областях покажуть максимум до +29 градусів. Дощі з грозами можуть пройти тільки на Заході.

"День Незалежності подарує нам багато сонця і багато літнього тепла.

24-го серпня в Україні очікується суха погода, лише на Заході окремі грозові дощі.

У східних, центральних областях та на Півдні східний вітер передбачається рвучким, до сильного", - попередила Діденко.

Також синоптик зазначила, що киян хороша погода також не обійде стороною, а порадує літнім сонцем, без спеки.

Ілюстративне фото (УНІАН)

"Температура повітря. На Заході очікується +24+28 градусів, На Півночі та на Вінниччині +27+29 градусів. На Півдні, Сході та у більшості центральних областей буде спекотно, +29+34 градуси. Київ на День Незалежності сяятиме сонцем і радуватиме теплом. Без опадів, +27 градусів", - повідомила синоптик.

Як ми раніше писали, погода в Україні на День Незалежності здивує мешканців деяких областей своїм примхливим характером, адже подекуди в суботу, 24 серпня, очікуються дощі з грозами та сильним вітром.

До речі, у Києві на День Незалежності перекриють дороги і змінять рух транспорту.