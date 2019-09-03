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Відчуй себе Богом: коп з Одеси похвалився їздою з пивом у руці

STYLERЖиття    03.09.2019 - 08:39
Відчуй себе Богом: коп з Одеси похвалився їздою з пивом у руці
Колаж (РБК-Україна)

Поліцейський із задоволенням п'є пиво прямо за кермом і слухає музику в салоні дорогого автомобіля

Поліцейський Сергій Коваль з Приморського райвідділу в місті Одеса нарешті "дорвався" до красивого життя і дорогого автомобіля. Тепер він роз'їжджає по вулицях міста з пляшкою пива в руці і хвалиться цим у соцмережах. Відео з "копом" показав на своїй сторінці в Facebook Юрій Головчук.

"Знайомтеся, це Коваль Сергій, співробітник розшуку Приморського райвідділу в місті Одеса. Новий начальник, красиве життя. Модні машини. Особисті водії. Але зараз не про нього, зараз про любителів пити пивко за кермом модної тачки зі слідчого відділу. Послухайте мрії цього Бога. Мені додати нічого", - написав під роликом Головчук.

Відео: Нахабний коп з Одеси (facebook.com/YurecOdesa)

Відео з салону дорогого авто опублікував поліцейський у Stories на своїй сторінці в Instagram.

"Все життя так хотів... їздити. П... да. Відчуваю себе Богом", - говорить "коп".

Користувачі мережі просто в шоці від такого нахабства працівника правоохоронних органів. Своє обурення вони висловлюють в коментарях.

  • Ну це фіаско.... Б*я, ну от що в голові у цієї людини?
  • Хутірські понти , їх не куди не діти ...І він серйозно думає , що це круто
  • Аххаха.
  • Цікаво, а він знає як почуває себе Бог?
  • А хіба не можна його залучити, за порушення ПДР?
  • Це не Бог. Це креслив звичайно.
  • Ще і запорєбрековоє пиво дешеве херачить. "бєлий мєдведь". гидота...

Відчуй себе Богом: коп з Одеси похвалився їздою з пивом у руці

Відчуй себе Богом: коп з Одеси похвалився їздою з пивом у руці

Скріншот коментарів (facebook.com/YurecOdesa)

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