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Почувствуй себя Богом: коп из Одессы похвастался ездой с пивом в руке

STYLERЖизнь    03.09.2019 - 08:39
Почувствуй себя Богом: коп из Одессы похвастался ездой с пивом в руке
Коллаж (РБК-Украина)

Полицейский с удовольствием пьет пиво прямо за рулем и слушает музыку в салоне дорогого автомобиля

Полицейский Сергей Коваль из Приморского райотдела в городе Одесса наконец-то "дорвался" до красивой жизни и дорогого автомобиля. Теперь он разъезжает по улицам города с бутылкой пива в руке и хвастается этим в соцсетях. Видео с "копом" показал на своей странице в Facebook Юрий Головчук.

"Знакомьтесь, это Коваль Сергей, сотрудник розыска Приморского райотдела в городе Одесса. Новый начальник, красивая жизнь. Модные машины. Личные водителя. Но сейчас пока не о нем, сейчас о любителях пить пивко за рулем модной тачилы из следственного отдела. Послушайте мечты этого Бога. Мне добавить нечего", - написал под роликом Головчук.

Видео: Наглый коп из Одессы (facebook.com/YurecOdesa)

Видео из салона дорогого авто опубликовал полицейский в Stories на своей странице в Instagram.

"Всю жизнь так хотел на… ездить. П… да. Чувствую себя Богом", - говорит "коп".

Пользователи сети просто в шоке от такой наглости работника правоохранительных органов. Свое негодование они высказывают в комментариях.

  • Ну это фиаско.... Б*я, ну вот что в голове у этого человека?
  • Хуторские понты , их не куда не деть ...И он серьезно думает , что это круто
  • Аххаха.
  • Интересно, а он знает как чувствует себя Бог?
  • А разве нельзя его привлечь, за нарушение ПДД?
  • Это не Бог. Это чертило обыкновенно.
  • Ще і запорєбрековоє піво дешеве херачить. "бєлий мєдведь". мерзость...

Почувствуй себя Богом: коп из Одессы похвастался ездой с пивом в руке

Почувствуй себя Богом: коп из Одессы похвастался ездой с пивом в руке

Скриншот комментариев (facebook.com/YurecOdesa)

Как мы ранее писали, в Германии туристы поймали сторонника террористов, который разгуливал в футболке с надписью: "ДНР". Видео происшествия опубликовали в сообществе "ХС Харьков".

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