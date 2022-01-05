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Як почистити апельсин за кілька секунд: ці способи зможе повторити кожен

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Середа 05 січня 2022 07:01
Як почистити апельсин за кілька секунд: ці способи зможе повторити кожен Як швидко почистити апельсин (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Чистка апельсина може перетворитися на складне і дуже неприємне випробування, особливо, якщо ви цінуєте свій манікюр. Здирати шкірку з фрукта за допомогою нігтів не дуже і приємно.

Як легко почистити апельсин, розповіла на своєму YouTube-каналі блогерка Vijaya Selvaraju.

Так, дівчина поділилась трьома найкращими способами очищення апельсинів. Вони, безсумнівно, забирають менше часу, менше зусиль і створюють набагато менше безладу.

Як легко очистити апельсин

Спосіб 1. Візьміть апельсин і відріжте його верхній і нижній кінці тонкими круглими скибочками. Тепер зробіть надріз від центру навколо апельсина, щоб розкрити його у формі півкола.

Далі зніміть його зовнішнє покриття.

Спосіб 2. В апельсині зробіть посередині надріз по всьому колу. Це потрібно зробити обережно, щоб не розрізати м'якоть, а торкатися тільки зовнішнього шару. Потім вставте ложку або тупий ніж між шкіркою і м'якоттю і відокремте їх.

Спосіб 3. В апельсині обріжте його верхній і нижній кінці тонкими круглими скибочками. Навколо нього зробіть вертикальні надрізи зверху донизу та зніміть шкірку.

Фрукт багатий на вітамін С, який зміцнює імунну систему і робить вашу шкіру гладкою й еластичною.

Наприклад, один середній апельсин містить денну дозу вітаміну С для людини. Цитрусові багаті ще й на інші вітаміни та мінерали, які потребує ваше тіло. Серед них вітаміни В, калій, фосфор, магній та мідь.

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