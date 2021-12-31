Як вибрати стиглий і смачний ананас на Новий Рік: секретний лайфхак

Ананаси вважаються святковим частуванням, і традиція ставити величезний стиглий фрукт на стіл в Новий рік живе вже багато десятків років.

Вибрати стиглий і смачний ананас не так вже й складно і в цьому вам допоможуть поради від Today.

Визначити ступінь зрілості та стиглості ананаса складно через щільної шкірки плоду. Якщо плід перезрів, то під цією шкіркою вже можуть початися процеси гниття, розмноження бактерій і грибків.

Зверніть увагу на колір, форму, стан плодоніжки та зеленої верхівки. У найсмачніших ананасів плодоніжка повинна бути суха, зелений верх – густий і не менше 10-12 см в довжину.

Придивіться уважно до шкірки. У смачного і соковитого ананаса жовто-коричневі лусочки повинні мати трохи підсохлі кінчики. Зелена шкірка говорить про те, що плід ще не дозрілий, а бура і бордова – про те, що плід вже перезрів і може бути зіпсованим.

По шкірці ананаса потрібно постукати та послухати звук. Якщо він глухий і глибокий – ананас стиглий і солодкий. Якщо звук порожній - плід ще не дозрів.

Якщо при натисканні на шкірку вм'ятина швидко відновлюється, то це хороша ознака. Якщо ні - м'якоть ананаса вже почала гнити.

Середній ананас повинен важити від 1 до 2 кг. Якщо плід набагато легше, то він вже почав всихати та втрачати масу через тривале або неправильне зберігання.

Однобоке або сухе листя на ананасі – ознака поганої якості плоду. Покрутіть верхівку, у стиглого фрукта вона злегка провертається в гнізді.

Також можна перевірити ананас на запах. Якісний і стиглий плід має тонкий фруктовий аромат. Дуже інтенсивний фруктовий запах або різкий – говорить про перезрілість ананаса або початку процесу гниття в м'якоті.

Відсутність запаху вас теж має насторожити. Такий ананас ще не дозрів, він був рано зірваний і дозрівав в дорозі. Купувати його не варто, він буде не смачний.