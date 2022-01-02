Чому дружини не повинні носити одяг свого чоловіка: про ці прикмети ви точно не знали!

Жінки дуже люблять надягати сорочки та футболки своїх чоловіків. Їм здається, що так вони стають ближче і запах чоловіка їх заспокоює. Виявляється, такі звички дуже небезпечні й з ними пов'язано багато прикмет.
Чому дружини не можуть надягати одяг свого чоловіка – читайте в матеріалі нижче.
По-перше, такі звички з точки зору гігієни не дуже хороші. Особливо це стосується натільної білизни та шкарпеток.
По-друге, одяг на кілька розмірів більше виглядає на жінці не дуже акуратно, хоча мода на об'ємні речі вже давно вирвалася вперед.
Жінки часто використовують у своєму гардеробі чоловічі сорочки, піджаки, капелюхи, шорти та навіть штани. Але не варто позичати речі у чоловіка, якщо він носить 56 розмір, а у вас ледь 44.
Крім того, в старих прикметах говориться, що носіння одягу чоловіка дружиною може залучити неприємності в сім'ю.
Якщо жінка буде постійно надягати одяг чоловіка, то у нього можуть початися проблеми на роботі. А ще це може привести до непорозуміння між подружжям і сваркам.
Коли жінка вдягає на себе одяг чоловіка, вона ніби приміряє на себе його обов'язки та відповідальність. А у нього в цей час всі справи починають йти не так, як потрібно.
Такі звички можуть привести до того, що жінці доведеться справлятися з обов'язками свого чоловіка самостійно.
Не можна носити одяг чоловіка, оскільки це може привести до хвороб.
У деяких народах вважається, що така жінка вчинила гріх і повинна понести покарання.
Одягти шапку свого чоловіка - до зради.
Одягати одяг чоловіка вагітній - до проблем зі здоров'ям.
Чоловікові надягати одяг своєї дружини категорично не можна - це призведе до дуже великої біди в родині.
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