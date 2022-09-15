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Чому важливо додавати ложку масла в киплячу воду? Тримайте чарівний трюк кухарів

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Четвер 15 вересня 2022 11:43
Чому важливо додавати ложку масла в киплячу воду? Тримайте чарівний трюк кухарів Фото: чому потрібно додати масло в киплячу воду (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

При закипанні води в каструлі для приготування рису або макаронів часто трапляється, що вона виливається з неї і її частина виливається на плиту.

На щастя, цієї прикрої ситуації можна уникнути, прийнявши прості рішення, пише Sante Plus.

Як запобігти витіканню води з каструлі під час приготування?

Щоб уникнути виплескування окропу або молока з каструлі, все, що вам потрібно зробити, це виробити правильні дії під час приготування їжі.

Помістіть дерев'яну ложку над каструлею з киплячою водою.

Про це мало хто знає, але якщо покласти дерев'яну ложку на каструлю, окріп не буде википати.

Дійсно, крохмаль, присутній в овочах або крупах, розчиняється при нагріванні. Потім на поверхні води утворюється піна, яка перешкоджає евакуації бульбашок. Ложка з дерева, що є погано проводячим матеріалом, буде перешкоджати рівномірному утворенню піни.

Таким чином, кілька бульбашок зможуть пробитися і лопнути на відкритому повітрі. Потім процес випаровування води дозволить піні опуститися. Дерев'яну ложку все ж рекомендується час від часу промивати холодною водою, щоб вона не перегрівалася.

Влийте ложку олії в киплячу воду

Ще одна хитрість, щоб кипляча вода з каструлі не пролилася на вашу плиту, - це використання олії, яке буде впливати на піну, перешкоджаючи її утворенню і не дозволяючи воді переливатися через край при нагріванні. Додайте ложку масла в воду при її закипанні.

Не накривайте каструлю з киплячою водою кришкою

Кришка допомагає воді закип'ятитися швидше й економить час. Але також вона сприяє утворенню піни і пара, коли ви засипали крупу або макарони в каструлю. У цьому випадку просто вчасно її зніміть.

Раніше ми повідомляли, як закип'ятити молоко, щоб воно не втекло і не пригоріло.

Також читайте, як зробити, щоб макарони не злипалися і не прилипали.

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