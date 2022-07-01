Чому вранці може боліти живіт і коли це небезпечно

Деякі люди можуть відчувати ледь не щоранку біль в животі. Вона часто виникає натщесерце і може призвести до поганих наслідків у майбутньому. Але позбавитися проблеми можна.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora .

За словами медика, н айпоширенішою причиною болю в шлунку натщесерце вранці є виразка дванадцятипалої кишки. Тоді як біль у шлунку після їди є симптомом виразки шлунка.

Дванадцятипала кишка - це перша частина тонкої кишки, довжина якої становить приблизно 25-30 см. Довжина тонкої кишки приблизно 500-600 см.

Близько 95% виразок дванадцятипалої кишки виникає в цибулині дванадцятипалої кишки. Цибулина дванадцятипалої кишки має довжину близько 5 см і є частиною дванадцятипалої кишки, найближчою до шлунка.

Як найчастіше проявляється виразка

Люди з виразкою дванадцятипалої кишки зазвичай мають симптоми болю в животі вранці натщесерце, і симптоми можуть бути полегшені після їди.

Понад 80% виразок дванадцятипалої кишки інфіковані бактерією Helicobacter pylori ( H. pylori ). Ця бактерія викликає запалення слизової оболонки дванадцятипалої кишки, що може призвести до виразки.

Крім того, деякі протизапальні засоби, такі як аспірин та ібупрофен, а також куріння та надмірне вживання алкоголю також можуть викликати виразку дванадцятипалої кишки.

Виразка дванадцятипалої кишки є поширеним захворюванням, яке зазвичай можна вилікувати за допомогою 1-2 місяців прийому препаратів, що пригнічують кислотність.

Чому H. pylori небезпечна

Вчені дійшли висновку, що люди з інфекцією H. pylori більш схильні до розвитку рака шлунка, ніж люди, які не заражені цією бактерією.

З цієї причини, H. pylori класифікується як канцерогенний (викликає рак) агент для людини.