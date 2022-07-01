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Чому вранці може боліти живіт і коли це небезпечно

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П'ятниця 01 липня 2022 11:22
Чому вранці може боліти живіт і коли це небезпечно Фото: Чому вранці може боліти живіт (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі люди можуть відчувати ледь не щоранку біль в животі. Вона часто виникає натщесерце і може призвести до поганих наслідків у майбутньому. Але позбавитися проблеми можна.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

За словами медика, найпоширенішою причиною болю в шлунку натщесерце вранці є виразка дванадцятипалої кишки. Тоді як біль у шлунку після їди є симптомом виразки шлунка.

Дванадцятипала кишка - це перша частина тонкої кишки, довжина якої становить приблизно 25-30 см. Довжина тонкої кишки приблизно 500-600 см.

Близько 95% виразок дванадцятипалої кишки виникає в цибулині дванадцятипалої кишки. Цибулина дванадцятипалої кишки має довжину близько 5 см і є частиною дванадцятипалої кишки, найближчою до шлунка.

Як найчастіше проявляється виразка

Люди з виразкою дванадцятипалої кишки зазвичай мають симптоми болю в животі вранці натщесерце, і симптоми можуть бути полегшені після їди.

Понад 80% виразок дванадцятипалої кишки інфіковані бактерією Helicobacter pylori (H. pylori). Ця бактерія викликає запалення слизової оболонки дванадцятипалої кишки, що може призвести до виразки.

Крім того, деякі протизапальні засоби, такі як аспірин та ібупрофен, а також куріння та надмірне вживання алкоголю також можуть викликати виразку дванадцятипалої кишки.

Виразка дванадцятипалої кишки є поширеним захворюванням, яке зазвичай можна вилікувати за допомогою 1-2 місяців прийому препаратів, що пригнічують кислотність.

Чому H. pylori небезпечна

Вчені дійшли висновку, що люди з інфекцією H. pylori більш схильні до розвитку рака шлунка, ніж люди, які не заражені цією бактерією.

З цієї причини, H. pylori класифікується як канцерогенний (викликає рак) агент для людини.

Раніше лікарка розповіла, як можна допомогти молодості за допомогою бананових шкірок.

Також повідомлялося про специфічний симптом раку печінки, що проявляється розладом шлунку.

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