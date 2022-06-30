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Не викидайте бананову шкірку, а прикладіть її до обличчя: результат вас точно здивує!

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Четвер 30 червня 2022 10:06
Не викидайте бананову шкірку, а прикладіть її до обличчя: результат вас точно здивує! Фото: бананова шкірка може бути корисною (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Бананова шкірка - це те, що майже завжди йде в смітник. Але її можна використовувати як косметичний засіб, який допоможе вашій шкірі засяяти молодістю і красою.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Лікар каже, що бананова шкірка не тільки не токсична, але і дуже поживна, однак, вона має поганий смак, тому її не вживають в їжу.

Чим корисна шкірка

Вміст триптофану в банановій шкірці в 5 разів більше, ніж в банані. Крім того, бананова шкірка містить набагато більше поживних речовин, таких як вітамін В6, магній і кальцій, ніж банани.

Бананова шкірка містить більше 10 каротиноїдів і більше 40 фенольних сполук. Ці дві активні речовини мають сильну антиоксидантну і антибактеріальну дію, а також можуть ефективно пригнічувати розмноження грибків і бактерій.

Кому треба використовувати шкірку від бананів

Людям з проблемами шкіри, такими як акне (прищі) на обличчі, рекомендується використовувати бананову шкірку, щоб протирати обличчя двічі на день. Через деякий час будуть несподівані результати.

Потенційні переваги бананової шкірки також включають в себе зволоження, ніжне відлущування, підвищення еластичності і еластичності шкіри, а також зменшення і упередження появи зморшок.

Спосіб використання бананової шкірки: обережно потріть внутрішню частину бананової шкірки обличчя і залиште на 5-10 хвилин, потім змийте теплою водою.

Раніше лікарі з'ясували, що станеться з вами, якщо кожен день з'їдати по два банани.

Також ми писали, що трапиться з вами, якщо часто їсти моркву.

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