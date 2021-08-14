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Жителів половини областей України попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

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Субота 14 серпня 2021 15:39
Жителів половини областей України попередили про надзвичайну пожежну небезпеку Фото: в Україні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку (loga.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Україні на завтра, 15 серпня, оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він торкнеться половини областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Пожежна небезпека оголошена в північних, центральних та східних областях, а саме в:

  • Рівненській,
  • Житомирській,
  • Вінницькій,
  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Луганській.

Надзвичайна пожежна небезпека - це загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.

Жителів половини областей України попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

Раніше повідомлялося, що сьогодні погода в Україні зіпсується, але завтра очікується повернення спеки.

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