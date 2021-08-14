Жителів половини областей України попередили про надзвичайну пожежну небезпеку
Фото: в Україні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку (loga.gov.ua)
В Україні на завтра, 15 серпня, оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він торкнеться половини областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Пожежна небезпека оголошена в північних, центральних та східних областях, а саме в:
- Рівненській,
- Житомирській,
- Вінницькій,
- Київській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Луганській.
Надзвичайна пожежна небезпека - це загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.
Раніше повідомлялося, що сьогодні погода в Україні зіпсується, але завтра очікується повернення спеки.