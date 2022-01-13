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Чому телефон можуть конфіскувати в аеропорту: це може статися з кожним

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Четвер 13 січня 2022 18:25
Чому телефон можуть конфіскувати в аеропорту: це може статися з кожним Чому телефон можуть забрати в аеропорту (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час подорожі телефони часто стають пригоді, адже у них зберігають квитки та документи. Однак, одна помилка може привести до того, що смартфон конфіскують в аеропорту.

Про це пише The Sun.

Так, бувають випадки, коли туристи забувають чи не встигають зарядити свої телефони перед поїздкою.

Чому можуть забрати телефон

До того ж працівники служби безпеки аеропорту під час перевірки можуть попросити пасажирів показати чи увімкнені їхні пристрої. Тому, якщо ж якийсь з них буде повністю розрядженим і увімкнути його не вдасться, то ґаджет можуть конфіскувати.

Зазначається, що пасажир, у якого забрали телефон може мати й інші труднощі. Зокрема, у телефоні може міститись деякі документи та підтверджені бронювання готелів. Тому потрібно обов'язково потурбуватися про те, щоб пристрій був заряджений.

Чому телефон можуть конфіскувати в аеропорту: це може статися з кожнимЧому телефон можуть забрати в аеропорту (freepik)

Окрім того, часто туристи користуються зарядними пристроями Power Bank. Але не всі знають, що їх можна перевозити лише у ручній поклажі.

Як відомо, Power Bank може загорітися на борту літака, але у салоні це можна швидко помітити та загасити вогонь, а у багажному відділені про пожежу ніхто не дізнається.

Раніше ми повідомляли, яку їжу дозволено брати на борт літака.

Також ми писали, чому в літаку не варто користуватися кишенями на кріслах.

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