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Що насправді станеться, якщо не вимкнути телефон на час польоту

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Понеділок 13 червня 2022 17:22
Що насправді станеться, якщо не вимкнути телефон на час польоту Фото: Чому треба вимикати телефон на час польоту (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Чому пасажирів на борту завжди просять вимкнути гаджети

Всім, хто колись літав на літаку в будь-якій країні світу, відомо: екіпаж завжди просить вимкнути мобільні телефони або перевести їх в режим польоту перед зльотом.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, чому це відбувається, і що буде, якщо не вимкнути гаджет на час польоту.

Чому в літаку просять перевести телефон в режим польоту

Сам факт того, що режим польоту названий на честь виду транспорту, яким ви користуєтеся, натякає на важливість виключення телефону. Більшість думає, що це пов'язано з безпекою польоту і навіть з ймовірністю того, що літак може впасти.

Однак за даними Business Insider, ніколи не було задокументованого випадку, щоб мобільний телефон став причиною аварії літака. Справжня причина полягає в тому, що відбувається на висоті 10 000 футів (понад три кілометри).

На такій висоті сигнал вашого телефону зазвичай сильніший, ніж на землі. Його сигнал може відбиватися від декількох вишок. І є побоювання, що сигнал буде заважати спілкуванню між пілотом і людьми на землі.

"Телефон навряд чи може призвести до аварії літака. Насправді проблема не в цьому. А в тому, що це створює додаткове навантаження на роботу пілотів на критичних етапах польоту. Коли вони злітають і коли приземляються — ці фази польоту вимагають високого рівня концентрації з боку екіпажу", — говорить виданню колишній інженер Boeing Кенні Кірхофф.

Що насправді станеться, якщо не вимкнути телефон на час польоту

Фото: Поки не зафіксовано жодного випадку катастрофи літака через увімкнені мобільні телефони, йдеться в дослідженнях (freepik.com)

Однак за даними Європейського агентства з авіаційної безпеки, електронні пристрої зараз не становлять загрози для безпеки польотів. Проте кожна окрема авіакомпанія повинна довести, що їх системи не схильні до впливу сигналів мобільних телефонів.

Що кажуть в офіційних органах, які регулюють польоти

Авіаційні експерти кажуть: в наші дні основна причина, через яку телефони все ще повинні бути вимкнені або переведені в режим польоту в літаках, — це душевний спокій пасажирів.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) як і раніше забороняє зв'язок через мобільні телефони під час польоту.

"Зв'язок через стільникові телефони заборонена правилами FAA і FCC", — сказала Елізабет Ішам Корі з відділу зовнішніх комунікацій та зв'язків з громадськістю FAA "Travel + Leisure".

"Ми забороняємо використання телефонів на борту літака з міркувань безпеки. Правила FAA забороняють все, що випромінює сигнал, включаючи телефони, що використовуються для голосового зв'язку. Авіакомпанія повинна продемонструвати, що телефонний дзвінок не викликає електронних перешкод", — пояснила вона.

Що насправді станеться, якщо не вимкнути телефон на час польоту

Фото: Норми, за якими просять вимкнути телефони на борту, вже застаріли — експерти (freepik.com)

Водночас дослідження FAA 2012 року прийшло до висновку, що "органи цивільної авіації не повідомляли про підтверджені випадки використання телефонів, що впливають на безпеку польоту на літаках з базовими станціями мобільного зв'язку на борту". Ці мініатюрні базові станції дають пасажирам можливість користуватися мобільним телефоном, не зачіпаючи прилади на борту.

"Більш сучасна електроніка захищена від збоїв. У кабіні немає чарівного датчика, який показує, що на борту є телефон зі стільниковим зв'язком або не вимкнений Wi-Fi", — говорить Еллісон Марки, спеціаліст з авіаційної безпеки.

У Федеральній комісії зі зв'язку США (FCC) з цим погоджуються. Але поки неясно, чи будуть міняти правила. Поточні норми FCC, що забороняють використання мобільних телефонів у літаках, були прийняті понад 20 років тому для захисту від радіоперешкод у мережах мобільних телефонів на землі.

Але технології, які запобігають перешкоди в літаку, вже успішно працюють у багатьох країнах світу. Можливо, з часом вони будуть більш доступні, і тоді прохання "вимкнути телефон на час польоту" виключать з інструкцій для пасажирів.

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