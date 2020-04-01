ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чи будуть працювати ринки під час карантину: в Києві дали відповідь

STYLERЖиття    01.04.2020 - 13:59
Чи будуть працювати ринки під час карантину: в Києві дали відповідь
Ринки будуть закриті під час карантину (Колаж РБК-Україна)

Мер Києва повідомив, що продуктові ринки під час карантину працювати не будуть

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. Обмежувальні заходи не дозволяють працювати ярмаркам і ринкам. 31 березня МОЗ дозволив базарам відновити свою роботу, але вже 1 квітня мер Києва Віталій Кличко цю інформацію розвінчав. Кличко вийшов в ефір і сказав, що ринки відкриють тільки в тому випадку, якщо ситуція в столиці покращиться.

"Тим, хто обговорює тему можливості відкриття ринків, заявлену Міністерством охорони здоров'я, зазначу: Київ поки ринки не буде відкривати! Це станеться лише за умови покращення ситуації в столиці. У Києві працюють продуктові магазини і супермаркети. Нестачі продуктів сьогодні немає", – сказав Кличко.

Кличко зазначив, що поширення коронавіруса в Китаї почалося саме з одного з місцевих ринків в Ухані.

"А щодо ринків, кількості людей на них та іншого – нагадаю, звідки ситуація розігналася в Ухані!" – сказав мер.

Нагадаємо, згідно з постановою головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 30 березня, опублікованому на сайті МОЗ, базари можуть продовжувати роботу в разі дотримання певних заходів профілактики.

В Україні ринкам дозволили працювати на період карантину: які умови МОЗ дозволив працювати продуктовим ринкам
Новини України рынок
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся