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"Епоха напівзаходів минула": Кулеба закликав ЄС до повної заборони віз для росіян

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Київ, Середа 31 серпня 2022 00:48
"Епоха напівзаходів минула": Кулеба закликав ЄС до повної заборони віз для росіян Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Україна виступає за повну заборону видачі туристичних віз для громадян РФ країнами ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави МЗС України Дмитра Кулеби в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Міністр підкреслив, що "епоха напівзаходів для Росії пройшла".

"Режим спрощеного оформлення європейських віз для росіян діяв з 2007 року. Відтоді Росія почала війну проти Грузії, війну проти України, скоїла вбивства опонентів режиму Путіна на території європейських держав та інші злочини. Чи допомогли подорожі росіян в ЄС змінити їхнє ставлення до Європи або навчити їх поважати кордони інших країн", - сказав Кулеба.

За словами українського дипломата, заборона видачі туристичних віз - питання поваги європейців до самих себе.

"Європейці не повинні дозволяти громадянам Росії, які підтримують агресію Путіна проти України і Європи в цілому, використовувати себе. З 24 лютого Україна займає позицію, що епоха напівзаходів проти РФ пройшла", - підкреслив Кулеба.

За його словами, найбільш важливо, щоб ті європейські країни і політики, в тому числі в Німеччині і Франції, які мають певні ілюзії з приводу російської політики, російського суспільства, щоб вони їх позбулися.

"З 2007 року весь цей час, поки працювала спрощена форма видачі віз - це ніяк не допомагало змінити ставлення росіян до Європи і головне: не допомогло навчити росіян поважати інших, Інші країни, інші народи", - заявив міністр.

Крім того, Кулеба додав, що слід зберегти відкритим вікно можливостей для справжніх опонентів режиму Путіна, дисидентів, а також людей, які потребують візи з гуманітарних причин, або для подальшого отримання статусу біженця.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз для росіян, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян РФ навколо путінського режиму.

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Дмитро Кулеба
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