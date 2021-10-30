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Цей копійчаний засіб прискорить ріст вашого волосся: продається в будь-якій аптеці

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Субота 30 жовтня 2021 07:20
Цей копійчаний засіб прискорить ріст вашого волосся: продається в будь-якій аптеці Фото: Названо копійчаний засіб, який прискорює ріст волосся (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Волосся вважаються одним з критеріїв краси - як чоловічої, так і жіночої. Дівчата різного віку часто багато часу, сил і коштів вкладають в те, щоб зробити шевелюру більш пишною, блискучою і здоровою.

Як зробити так, щоб волосся росло швидше за допомогою копійчаного засобу, пише Express.

Експерти кажуть, що швидкість росту волосся - дуже індивідуальна. До того ж шевелюра має властивість відновлюватися нерівномірно в залежності від ділянки голови.

Швидкість росту волосся також залежить від ряду факторів, включаючи вік, генетику та фактори навколишнього середовища.

Прискорити цей процес складно, але можливо. І в цьому допоможе недорогий засіб, який можна купити в будь-якій аптеці. Йдеться про рицинову олію, 50-мілілітрова пляшечка якої обійдеться в близько 20 гривень.

Як працює засіб

Деякі дослідження показують, що рицинова олія може допомогти збільшити ріст волосся з ряду причин.

По-перше, це може збільшити приплив крові навколо шкіри голови в поєднанні з масажем голови.

Крім того, густа олія містить рицинолеїнову кислоту і жирні кислоти омега-6, які можуть зволожувати і кондиціонувати волосся. Це робить ваше волосся блискучим і здоровим.

Коли касторова олія не допомагає

Якщо ж вас серйозно турбує різке випадання волосся, вам все ж слід звернутися до лікаря.

Іноді випадання волосся є тимчасовим і викликається такими речами, як хвороба, стрес, лікування онкології, втрата ваги або дефіцит заліза.

Якщо у вас раптово починає випадати волосся, з'являються залисини, голова свербить і "горить", не відтягуйте - звертайтеся за допомогою до фахівців.

Це цікаво:

Фахівці виділяють три фази росту волосся. Це анаген, катаген і телоген. По суті, волосся росте, фолікул оновлюється, стрижень висувається вгору, а потім відпочиває. Тобто 10-15% вашого волосся зараз відпочиває.

Під час фази телогену волосяний фолікул знаходиться в стані спокою від одного до чотирьох місяців.

Потім фолікул знову починає рости, основа волосся відривається від кореня, волосся випадає, і новий стрижень починає рости протягом двох тижнів.

Раніше перукар розповіла, чому волосся швидко жирніє, порадивши мити не голову.

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