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Ось чому не можна виривати сиве волосся, і як вирішити проблему без фарбування

Новость на русском →
Четвер 18 листопада 2021 07:05
Ось чому не можна виривати сиве волосся, і як вирішити проблему без фарбування Фото: чому не можна виривати сиве волосся (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Сиве волосся виривати не можна, але і уникнути природного процесу, пов'язаного з віковими змінами навряд чи вийде. Зате його можна відстрочити, а питання сивини можна вирішувати іншими, крім фарбування, способами.

Про це пише Еxpertpovolosam.

Що буде, якщо вирвати сивий волос

На жаль, але на його місці виросте новий - теж сивий. При цьому висмикування сивини може призвести до таких неприємних наслідків:

  • пошкодженню волосяного кореня (фолікула), що порушить структуру нового волоса;
  • врослих волосків;
  • запалення волосяної "цибулини" і шкіри навколо;
  • розвитку дерматологічних захворювань шкіри голови;
  • якщо захопитися висмикуванням, в результаті можна отримати локальні лисини.

Як же вирішити цю проблему, якщо ви поки не готові регулярно фарбуватися

Якщо сивого волосся зовсім небагато, 2-3 по всій голові, ви можете акуратно відрізати їх манікюрними ножицями у самого кореня.

Сучасна індустрія краси пропонує багато засобів для боротьби з сивиною крім самого фарбування. Є спеціальні прямопроникаючі пігменти, які на 30% покриють сиве волосся, і таким чином вони стануть менш помітними; безаміачні барвники, що покриває здатність яких 50%.

У короткій стрижці сиве волосся менш помітне, так як така зачіска не розпадається на проділ.

З народних способів це може бути ополіскувач на основі чаю, відвар з кореня лопуха і насіння кропу, відвар шипшини.

Відмінний спосіб боротьби як з сивим волоссям, так і з відрослими корінням - тонуючі спреї для волосся. Такий засіб за пару секунд замаскує проблему, зберігши стійкість до наступного миття.

Ну а в крайньому випадку, якщо сивого волосся стало дуже багато, існують стійкі барвники, які допоможуть вам на 100% зафарбувати сивину і забути про це на найближчі 3-4 тижні.

Фахівці виділяють наступні причини посивіння волосся:

  • сильні переживання, стреси і розлади нервової системи;
  • погана екологія;
  • порушення функцій травної, ендокринної системи організму, захворювання внутрішніх органів;
  • спадковість;
  • застосування препаратів, косметичних засобів, які можуть пригнічувати вироблення природного пігменту;
  • брак вітамінів, важливих поживних компонентів для волосся;
  • шкідливі звички, часті недосипання, зловживання нездоровою їжею, фаст-фудами;
  • будь-які збої гормонального фону, в тому числі вагітність в комплексі з післяпологовою депресією.

Раніше ми писали про копійчаний засіб, який продається в будь-якій аптеці. Він здатен прискорити ріст вашого волосся.

Також вчені з'ясували, брак якого вітаміну сприяє тому, що волосся швидко стає сивим.

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