Чому необхідно частіше гуляти: вагомі причини, про які мало хто знає

Експерти назвали чотири причини, через які необхідно часто гуляти:

Вивільняються ендорфіни . Як і під час будь-яких інших форм фізичної активності, ходьба сприяє вивільненню цих сполук, які знижують стрес, біль та навіть здатні давати відчуття легкої ейфорії;

. Як і під час будь-яких інших форм фізичної активності, ходьба сприяє вивільненню цих сполук, які знижують стрес, біль та навіть здатні давати відчуття легкої ейфорії; Зміцнюється імунітет . Щоб лейкоцити ефективно захищали від вірусів та різних шкідливих бактерій, їм потрібно чимало кисню. Тому прихильники довгих прогулянок рідше хворіють;

. Щоб лейкоцити ефективно захищали від вірусів та різних шкідливих бактерій, їм потрібно чимало кисню. Тому прихильники довгих прогулянок рідше хворіють; Продовжується життя . Фахівці заявили, що щоденні 10-хвилинні прогулянки здатні знизити появу діабету 2 типу (на 40%), хвороб серця (35%), ризики передчасної смерті (на 15%), розвиток ракових захворювань (на 20%), а також старечої деменції (на 30%);

. Фахівці заявили, що щоденні 10-хвилинні прогулянки здатні знизити появу діабету 2 типу (на 40%), хвороб серця (35%), ризики передчасної смерті (на 15%), розвиток ракових захворювань (на 20%), а також старечої деменції (на 30%); Покращується робота мозку. Дослідники кажуть, що у людей креативних індустрій, які бувають на природі без гаджетів та мережі, творче мислення підвищується на 50%. Також прогулянки допомагають покращити увагу після важкої роботи.

Додамо, що рух добре допомагає при проблемах із спиною. Особливо вранці, коли в організмі через пробудження від сну підвищується рівень кортизолу (гормону стресу), посилюючи дискомфортні та хворобливі стани. Фізична активність забезпечують його швидке розщеплення, в результаті напруга та біль йдуть.

До того ж 30-хвилинна піша прогулянка у помірному темпі може спалити до 150 кілокалорій. Крім того, ходьба зміцнює м’язи, знижує потяг до солодкого. Якщо регулярно починати свій день з неї, то це сприятиме рятуванню від зайвих кілограмів.

Вирушати на прогулянку слід кудись у парк. Все тому, що природні пейзажі надають заспокійливу дію на тіло та розум, знижують кров’яний тиск.