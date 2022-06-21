Чому необхідно частіше гуляти: вагомі причини, про які мало хто знає
Здоровий спосіб життя передбачає фізичну активність та правильне харчування. Однак, дуже часто люди ігнорують прогулянки.
Чому потрібно частіше виходити з дому та гуляти, повідомляє Uahealth в Instagram.
Експерти назвали чотири причини, через які необхідно часто гуляти:
- Вивільняються ендорфіни. Як і під час будь-яких інших форм фізичної активності, ходьба сприяє вивільненню цих сполук, які знижують стрес, біль та навіть здатні давати відчуття легкої ейфорії;
- Зміцнюється імунітет. Щоб лейкоцити ефективно захищали від вірусів та різних шкідливих бактерій, їм потрібно чимало кисню. Тому прихильники довгих прогулянок рідше хворіють;
- Продовжується життя. Фахівці заявили, що щоденні 10-хвилинні прогулянки здатні знизити появу діабету 2 типу (на 40%), хвороб серця (35%), ризики передчасної смерті (на 15%), розвиток ракових захворювань (на 20%), а також старечої деменції (на 30%);
- Покращується робота мозку. Дослідники кажуть, що у людей креативних індустрій, які бувають на природі без гаджетів та мережі, творче мислення підвищується на 50%. Також прогулянки допомагають покращити увагу після важкої роботи.
Додамо, що рух добре допомагає при проблемах із спиною. Особливо вранці, коли в організмі через пробудження від сну підвищується рівень кортизолу (гормону стресу), посилюючи дискомфортні та хворобливі стани. Фізична активність забезпечують його швидке розщеплення, в результаті напруга та біль йдуть.
До того ж 30-хвилинна піша прогулянка у помірному темпі може спалити до 150 кілокалорій. Крім того, ходьба зміцнює м’язи, знижує потяг до солодкого. Якщо регулярно починати свій день з неї, то це сприятиме рятуванню від зайвих кілограмів.
Вирушати на прогулянку слід кудись у парк. Все тому, що природні пейзажі надають заспокійливу дію на тіло та розум, знижують кров’яний тиск.
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