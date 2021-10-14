Чому не можна постійно використовувати навушники: вчені назвали серйозну причину

У сучасному світі навушники є одним з найпоширеніших аксесуарів. Зокрема, люди використовують їх практично скрізь: вдома, на роботі чи в дорозі. Однак, навушники можуть нести небезпеку для здоров’я.

Яка шкода для здоров'я

Так, надмірне використання навушників-вкладишів може призвести до накопичення сірки у вухах.

За словами експертів, постійна робота в навушниках порушує внутрішні процеси та пошкоджує вушний отвір.

Як розповів дослідник Крістіан Моро з університету Бонда, коли людина вкладає навушники, то вони стискають область, яка відповідає за вихід вушної сірки. Також вони перекривають природні шляхи евакуації, стискають їх та підтримують тепле середовище, яке перешкоджає висиханню воску і викликає проблеми.

Тому надлишок вушної сірки може спричинити проблеми зі слухом разом з іншими симптомами – болем та запамороченням.

Чому від сучасних навушників важко відмовитись

Експерт з техніки Стів Саммартіно пояснив, що компанії виробляють дедалі комфортнішу продукцію, тому люди можуть навіть не помічати, що навушники чинять шкоду організму.

"Технології стали доповненням до нашого тіла, тому ми навіть не усвідомлюємо їхню роль. Компанії розробляють продукти, від яких ми навмисно залежні, щоб вони могли максимізувати свій прибуток",– розповів Саммартіно.

Також обмеження використання навушників мінімізує ризики для здоров’я.