Що допоможе знизити тиск: вчені назвали ефективний засіб

Регулярне вживання лимонного соку може допомогти знизити високий кров’яний тиск. У цитрусових є вітаміни, мінералами та рослинні сполуки, які добре впливають на здоров'я серця.

Як знизити тиск

Так, знизити високий кров'яний тиск можна, якщо збагатити свій стіл цитрусовими та соком із них.

Зокрема, високий кров'яний тиск означає, що серцю людини доводиться більш напружено працювати, щоб перекачувати кров тілом. А велике напруження може призвести до сердечного нападу.

Що показало дослідження

Вчені дослідили вплив часнику та лимонів на високий кров’яний тиск. Під час експерименту добровольців розділили на три групи та встановили для них певну дієту.

Перша група вживала по 10 г часнику щоденно після сніданку та обіду. У другій групі пили лимонний сік. Також увесь цей час їм міряли тиск, розпитували про їхнє самочуття.

Тому вживання часнику і соку з лимона призвело до зниження рівня артеріального тиску та підвищення комфорту пацієнтів.

"Відповідно до результатів дослідження, пацієнти з гіпертонією можуть підвищити рівень комфорту, вживаючи лимонний сік або часник, тим самим ефективніше контролювати рівень артеріального тиску", – кажуть фахівці.

Окрім того, експерти радять регулярно відстежувати рівень тиску, особливо з віком. Ідеальним артеріальним тиском зазвичай вважається від 90/60 до 120/80 мм рт. А ось показники артеріального тиску від 120/80 до 140/90 мм рт.ст. можуть означати, що людина ризикує здоров'ям.