Почему нельзя постоянно использовать наушники: ученые назвали серьезную причину

В современном мире наушники являются одним из самых распространенных аксессуаров. В частности, люди используют их практически везде: дома, на работе или в дороге. Однако, наушники могут нести опасность для здоровья.

Какой вред для здоровья

Так, чрезмерное использование наушников-вкладышей может привести к накоплению серы в ушах.

По словам экспертов, постоянная работа в наушниках нарушает внутренние процессы и повреждает ушной проем.

Как рассказал исследователь Кристиан Моро из университета Бонда, когда человек вкладывает наушники, то они сжимают область, которая отвечает за выход ушной серы. Также они перекрывают естественные пути эвакуации, сжимают их и поддерживают теплую среду, которая препятствует высыханию воска и вызывает проблемы.

Поэтому избыток ушной серы может вызвать проблемы со слухом вместе с другими симптомами – болью и головокружением.

Почему от современных наушников трудно отказаться

Эксперт по технике Стив Саммартино объяснил, что компании производят все более комфортную продукцию, поэтому люди могут даже не замечать, что наушники оказывают вред организму.

"Технологии стали дополнением к нашему телу, поэтому мы даже не осознаем их роль. Компании разрабатывают продукты, от которых мы намеренно зависимы, чтобы они могли максимизировать свою прибыль",– рассказал Саммартино.

Также ограничение использования наушников минимизирует риски для здоровья.